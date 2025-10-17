Angela Luce: Senza Ipocrisia, un Omaggio a Napoli

Senza Ipocrisia: Un Viaggio nell’Anima di Angela LuceIl Teatro Bracco di Napoli si appresta a celebrare un’icona, Angela Luce, con “Senza Ipocrisia”, uno spettacolo che ne esplora la carriera, l’arte e l’impatto culturale, in concomitanza con il cinquantesimo anniversario della sua memorabile interpretazione di “Ipocrisia” al Festival di Sanremo del 1975.

Più che una semplice rievocazione, l’opera si configura come un’immersione nell’universo di una donna che ha saputo incarnare la sensualità, la forza e l’essenza stessa di Napoli, un’artista che ha trasceso i confini del palcoscenico per diventare simbolo di un’epoca.

Thayla Orefice, interprete di Angela Luce, si appropria con maestria la figura complessa e sfaccettata dell’artista, restituendo la sua energia vitale e il suo carisma unico.

Accompagnata da Ciro Capano, Alessio Sica e la stessa Caterina De Santis, che ne cura la direzione artistica, lo spettacolo, scritto da Giovanna Castellano e prodotto da Ar.

Te.

Te.

Ca.

, si dipana attraverso un intreccio di performance attoriali, musicali e visive.

Gli arrangiamenti di Giuseppe Fiscale, le coreografie di Carolina Aterrano e i costumi di Anna Giordano, concorrono a creare un’estetica raffinata e vibrante, che evoca un tempo perduto ma mai dimenticato.

La direzione organizzativa è affidata a Enzo Imparato.

Lo spettacolo si propone come un ponte generazionale, un incontro tra chi ha vissuto l’epoca d’oro di Angela Luce e chi, attraverso Thayla Orefice, la scopre per la prima volta.

Non si limita a ripercorrere le tappe fondamentali della carriera, ma ne ricostruisce l’orizzonte culturale, il contesto storico e sociale in cui l’artista si è affermata.

Un vasto apparato visivo, composto da immagini d’archivio, fotografie inedite e suggestioni evocative, proietta sul palco frammenti di vita, luoghi familiari, volti cari e oggetti simbolici, testimoni tangibili di una storia intrisa di emozioni, arte e memoria collettiva.

L’atmosfera rarefatta del “golfo mistico”, un ensemble orchestrale in diretta, amplifica la potenza dei brani più celebri di Angela Luce, tessendo una trama musicale che fonde la perfezione tecnica con la spontaneità del respiro umano.

La presenza viva degli strumenti non è un mero accompagnamento, ma un elemento costitutivo dell’esperienza, un dialogo continuo con la voce di Thayla Orefice, che dona corpo e calore al ricordo, trasformandolo in una nuova creazione.

Gli ideatori dello spettacolo hanno espresso il desiderio di onorare Angela Luce non solo come artista, ma come donna, fonte di ispirazione e ammirazione, una figura ammaliante che incarna la fantasia e la concretezza di una città intera.

Lo spettacolo si configura dunque come un atto d’amore, un omaggio a una leggenda vivente.