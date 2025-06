Il Conservatorio Nicola Sala di Benevento celebra un’eccezionale figura della cultura italiana, conferendo a Renzo Arbore la laurea *honoris causa* di secondo livello in Musica Popolare – indirizzo Songwriting (Pop/Rock). Un atto di profonda gratitudine che riconosce un percorso artistico secolare, un’eredità di innovazione e un impatto duraturo sullo sviluppo, la valorizzazione e la diffusione della musica d’autore italiana.La cerimonia, tenutasi nell’imponente cornice del Teatro Comunale, ha visto il presidente del conservatorio, Giuseppe Ilario, presiedere la solenne consegna, affiancato dal sindaco Clemente Mastella. L’evento si è arricchito con un’esibizione musicale a cura di alcuni membri dell’Orchestra Italiana, un progetto artistico fondato e diretto per un trentennio dallo stesso Arbore, testimonianza tangibile del suo impegno nel panorama musicale nazionale e internazionale.Ricevendo il prestigioso riconoscimento, Arbore ha espresso un profondo senso di appagamento, sottolineando l’importanza di questo momento per sé e per l’Orchestra Italiana. “Questo onore è un coronamento di decenni di lavoro, un segno di riscatto per un repertorio che, per lungo tempo, è rimasto silente, dimenticato dalle scene principali,” ha dichiarato, evocando una riflessione sulla fragilità e la precarietà della memoria culturale. L’artista ha ipotizzato che il suo successo personale, mediatico e radiofonico, seppur portatore di un vasto pubblico, possa aver, paradossalmente, oscurato il ruolo cruciale dell’Orchestra Italiana, privandola del plauso e del riconoscimento che le sarebbero stati dovuti.L’Orchestra, animata da una fervida ricerca e da una profonda passione, ha interpretato il patrimonio musicale italiano, portandolo in ogni angolo del mondo. Dalle vibranti piazze di città europee ai palcoscenici di continenti lontani, l’eco delle canzoni d’autore ha risuonato, testimoniando la forza universale della musica popolare. Unica eccezione geografica, la capitale islandese di Reykjavik, esclusa con un sorriso dalla lista dei luoghi visitati, per un motivo puramente legato a una questione di gusto personale.Questo premio *honoris causa* non è solo un riconoscimento al talento individuale di Renzo Arbore, ma un omaggio alla sua visione artistica, alla sua capacità di innovare e di reinterpretare la tradizione, e all’importanza dell’Orchestra Italiana, un collettivo di musicisti che hanno contribuito a diffondere la ricchezza e la bellezza della musica popolare italiana, superando confini e culture, e rafforzando l’identità culturale del nostro Paese. È un monito, infine, a non dimenticare le radici e a valorizzare il patrimonio musicale che ci rende unici al mondo.