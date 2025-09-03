Arena Flegrea: Settembre tra Musica, Teatro e Comicità!

L’Arena Flegrea: Un Mese di Emozioni, Musica e Risate Tra Arte, Comicità e RiflessioniL’Arena Flegrea, gioiello architettonico e cuore pulsante della scena culturale partenopea, si prepara ad accogliere un settembre ricco di eventi, che si configura come un ponte tra grandi concerti, performance teatrali di qualità e la vibrante comicità che anima il Sud Italia.

A coronare la stagione, dopo l’attesissimo ritorno dei Europe e la celebrazione dei trent’anni di Sanacore con gli Almamegretta, una rassegna inedita dedicata al teatro e alla comicità, capace di intercettare un pubblico ampio ed eterogeneo.

L’apertura del cartellone comico è affidata a Biagio Izzo, mercoledì 17 settembre, con la sua nuova commedia “Tutto Esaurito”.

Ben più che una semplice esibizione, lo spettacolo si presenta come una vera e propria immersione in un universo fatto di energia contagiosa, ironia tagliente e una profonda comprensione dell’animo popolare.

Accompagnato da Francesco Procopio e Roberto Giordano, Izzo intesse una narrazione dove la comicità si fonde con spunti di riflessione, svelando le contraddizioni e le peculiarità della società contemporanea con un linguaggio diretto e inconfondibile.

Il weekend successivo, sabato 20 e domenica 21 settembre, sarà il momento di Vincenzo Salemme, con “Ogni promessa è debito”.

La commedia, scritta, diretta e interpretata dallo stesso Salemme, rappresenta un’abile sintesi tra leggerezza e profondità, intrecciando umorismo e riflessioni su temi di grande rilevanza sociale.

La trama, ambientata a Bacoli e incentrata sulla figura di Benedetto Croce, un pizzaiolo vedovo alle prese con un voto fatto a sant’Anna, offre uno sguardo acuto e originale sul rapporto tra fede, responsabilità e desiderio di libertà, esplorando le zone d’ombra dell’animo umano con una scrittura raffinata e una recitazione magistrale.

Lo spettacolo si configura quindi come un’occasione per interrogarsi sui valori che guidano le nostre scelte e sulle conseguenze delle promesse che facciamo.

La stagione comica si conclude sabato 27 settembre con “Back in Sud”, un format inedito condotto da Gigi e Ross e Fatima Trotta, un vero e proprio omaggio alla comicità meridionale.

L’evento, che si preannuncia come una lunga maratona di risate, trasformerà l’Arena in un vibrante cabaret a cielo aperto, ospitando un parterre di artisti di spicco del panorama comico napoletano, tra cui Enzo e Sal, Tony Figo, Alessandro Bolide, Vincenzo Fischetti, Gino Fastidio, I Ditelo Voi, Nello Iorio, Sex and the Sud, Mariano Bruno e Mino Abbacuccio.

Un’occasione unica per celebrare l’umorismo che nasce dalla cultura popolare, fatto di osservazioni acute, personaggi pittoreschi e un linguaggio diretto e verace.

I biglietti per tutti gli eventi dell’Arena Flegrea sono disponibili in prevendita sul circuito ETES e nei punti vendita autorizzati, offrendo al pubblico la possibilità di vivere un settembre all’insegna dell’intrattenimento di qualità, in un contesto suggestivo e accogliente.

Per ulteriori informazioni: tel.

081.5628040.