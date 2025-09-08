Ars Nova Napoli: Un Viaggio Sonoro Tra Storia e Mondi

Ars Nova Napoli: Un Viaggio Sonoro tra Storia, Identità e Dialogo CulturaleCon l’ambizione di divenire ponte tra Napoli e il mondo, la band Ars Nova Napoli intraprende un’epica tournée internazionale, il “Neapolis 2500 Tour”, un progetto promosso e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L’iniziativa, più che un semplice tour, si configura come un’eccellenza culturale italiana, un’opportunità per decostruire stereotipi e celebrare la ricchezza identitaria di una città millenaria.

L’iniziativa, concepita in concomitanza con le celebrazioni per il bimillenario della fondazione di Napoli, si propone di reinterpretare l’eredità culturale partenopea attraverso una lente sonora innovativa.

Ars Nova Napoli, già apprezzata in teatri e festival in tutto il globo, si fa portavoce di una narrazione complessa e affascinante, lontana dalle rappresentazioni superficiali e consolatorie.

Il gruppo intende rivelare una Napoli cosmopolita, crocevia storico di influenze mediterranee, africane e balcaniche, un melting pot di tradizioni che hanno plasmato la sua anima.

La musica di Ars Nova Napoli è un’alchimia suggestiva, frutto dell’incontro virtuoso di sei musicisti straordinari: Marcello Squillante (voce e fisarmonica), Michelangelo Nusco (violino, tromba e mandolino), Vincenzo Racioppi (mandolino e charango), Gianluca Fusco (chitarra, fisarmonica diatonica e gaita), Antonino Anastasia (tamburi a cornice) e Bruno Belardi (contrabbasso).

Il loro sound, originale e riconoscibile, attinge a piene mani dalle radici musicali del Sud Italia, dalla vibrante tradizione balcanica, dalle melodie evocative della Grecia e dai ritmi avvolgenti del Nord Africa.

Questo mosaico sonoro si fonde con elementi moderni, creando un linguaggio espressivo potente e universale.

I concerti di Ars Nova Napoli non sono semplici esibizioni, ma veri e propri rituali collettivi, un’esperienza immersiva dove mandolino, organetto, chitarra battente e contrabbasso dialogano in un’esplosione di armonie ed energia.

Il repertorio, in costante evoluzione, spazia dai canti popolari più autentici alle composizioni originali tratte dai loro due album, preludio a un terzo lavoro discografico previsto per il 2026.

Il tour, dopo le recenti date in Corea, Cina, Stati Uniti, Francia, Spagna e Germania, proseguirà con un intenso calendario autunnale che includerà tappe a Malta (La Valletta, 12 settembre), Libia (Tripoli, 17 settembre), India (Jodhpur, 3 ottobre, Delhi, 6 ottobre, Mumbai, 8 ottobre), Inghilterra (Londra, 5 novembre), Bulgaria (Sofia, 10 novembre), Germania (Colonia, 3 dicembre) ed Emirati Arabi (Dubai, 10 dicembre, Abu Dhabi, 12/13 dicembre, Sharjah, 14 dicembre).

Ma il progetto non si limita alla performance musicale.

Parallelamente agli appuntamenti concertistici, la band realizzerà masterclass presso Istituti Italiani di Cultura e nelle sedi diplomatiche, offrendo spunti di riflessione sulla storia della musica napoletana, dalle antiche tarantelle alle iconiche canzoni classiche.

“Suonare a Napoli è come suonare all’estero: il filo che unisce è sempre lo stesso,” afferma Marcello Squillante.

“Ogni nostra canzone è un porto sicuro per melodie provenienti da diverse sponde del Mediterraneo.

Questa tournée è una celebrazione di queste connessioni, un messaggio di gioia, condivisione e fratellanza tra i popoli.

”L’intero percorso sarà magistralmente documentato da Luca Lanzano (Colibri Film) per la realizzazione di un docufilm intitolato “Ars Nova – da Napoli al Mondo”, un racconto cinematografico che catturerà l’essenza di un viaggio culturale senza confini.