Atella Sound Circus: Arte, Musica e Solidarietà a Succivo

Dal 20 al 22 giugno, il Casale di Teverolaccio a Succivo (Caserta) si trasforma in un vibrante crocevia di arte, musica e impegno sociale con l’Atella Sound Circus, un festival che celebra la sua ottava edizione. Organizzato dall’Associazione Artenova, con il sostegno di partner istituzionali e privati come Terrah!, Fondazione con il Sud e Arci, l’evento si configura come un’esperienza immersiva che trascende i confini del tradizionale festival musicale.Quest’anno, l’Atella Sound Circus non è solo una vetrina di talenti emergenti e affermati, ma anche un ponte culturale tra l’Italia e il mondo, incarnando un profondo senso di solidarietà umana. Giovedì 19 giugno, una speciale anteprima solidale inaugura il festival con un focus dedicato al Free Gaza Circus, un progetto cruciale che offre speranza e opportunità ai bambini della Striscia di Gaza, un territorio martoriato da conflitti. Questo momento di condivisione e resistenza culturale, reso ancora più toccante dalla distruzione del centro del Free Gaza Circus a causa dei bombardamenti, prevede esibizioni di artisti, attivisti e musicisti, arricchite da un collegamento in diretta streaming con la comunità palestinese. La possibilità di donare contribuirà attivamente a sostenere questo progetto vitale, simboleggiando un atto concreto di supporto e compassione.Il cuore pulsante del festival, dal 20 al 22 giugno, è un caleidoscopio di performance artistiche e musicali. Artisti di strada infiammeranno l’atmosfera con acrobazie mozzafiato, giocoleria abilissima, esilaranti clown, trampolieri virtuosi e suggestivi giochi di fuoco. Laboratori creativi per bambini stimoleranno la fantasia e l’immaginazione, mentre la musica per strada creerà un’atmosfera festosa e coinvolgente. La programmazione serale, curata con attenzione, offre un panorama musicale variegato, capace di soddisfare gusti diversi. Venerdì 20, l’eclettica Gaia Eleonora Cipollaro (DADA’) si unirà a Nucleo In Fabula, un collettivo che fonde sonorità world music ed elettronica, e al duo BTMT, per un concerto indimenticabile. Sabato 21, l’Orchestra Funkool, con la sua miscela esplosiva di soul, disco e funk, concluderà la serata con un coinvolgente dj set. La domenica, il trio pugliese Mondiale, con il suo album Culacchi, un’affascinante connubio tra folk ed elettronica, offrirà un concerto ricco di emozioni.Oltre alla programmazione musicale, il festival vanta una ricca offerta di artisti di strada. Roberto Palloncini incanterà il pubblico con le sue sculture di palloncini, Clown Idà con le sue bolle giganti e giochi di fuoco, Mr. Big Circus Cabaret con la sua comicità provocatoria e Rulas Quetzal con le sue performance dinamiche che combinano fuoco e percussioni. L’Atella Sound Circus si conferma, così, un evento unico nel suo genere, un’esperienza multisensoriale che celebra l’arte, la musica, la solidarietà e la speranza, in un contesto suggestivo e coinvolgente.