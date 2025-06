Bar Sport: Calcio, Cultura e Dialogo a Napoli

A CasaCinema, cuore pulsante di cultura e spettacolo nel cuore di Napoli, si apre una nuova finestra sul calcio, non come mero sport, ma come specchio della società, veicolo di passioni e terreno fertile per riflessioni più ampie. Nasce “Bar Sport – Conversazioni intorno al pallone”, un ciclo di incontri calcistico-culturali ideato e curato da Pippo Cascone e Diego Del Pozzo, un omaggio al calcio che si fa dialogo, condivisione e scoperta.L’iniziativa, nata sotto la suggestiva cornice dello spazio polifunzionale Stella Film, si pone l’ambizioso obiettivo di superare la tradizionale lettura del calcio, interrogandosi sulle sue implicazioni sociali, storiche e artistiche. La filosofia di “Bar Sport” è incarnata in una frase emblematica, tratta dal pensiero di un maestro indiscusso del pallone, José Mourinho: “Chi sa solo di calcio non sa niente di calcio”. Un’affermazione che invita a guardare oltre il risultato, a decifrare i codici di un universo complesso e affascinante, a comprenderne le radici e le ramificazioni.Il primo appuntamento, fissato per il 23 giugno alle 17:30, sarà dedicato a una disamina approfondita della recente stagione calcistica del Napoli, campione d’Italia, analizzandone non solo le performance atletiche e tattiche, ma anche il significato emotivo e culturale che ha assunto per la città e per i suoi abitanti.L’approccio è volutamente informale e partecipativo. Non si tratta di una lezione magistrale, ma di un’occasione per condividere opinioni, ascoltare prospettive diverse e stimolare un confronto costruttivo, il tutto immersi in un’atmosfera conviviale. I curatori, Cascone e Del Pozzo, fungono da catalizzatori, proponendo spunti di riflessione e incoraggiando l’intervento attivo del pubblico. Il format è aperto, fluido, quasi un “happening” calcistico dove il pubblico è protagonista e libero di entrare e uscire a proprio piacimento.Pippo Cascone, direttore della Fondazione Eos onlus, un’organizzazione impegnata nella programmazione e progettazione sociale, porta con sé una solida esperienza nel terzo settore e una sensibilità verso le dinamiche sociali che il calcio inevitabilmente influenza. Il suo percorso professionale si interseca con la passione per il cinema e il calcio, documentata nel recente libro “Savoldi”.Accanto a lui, Diego Del Pozzo, giornalista, storico del cinema e degli audiovisivi, professore all’Accademia di Belle Arti, offre una prospettiva erudita e analitica. I suoi saggi, come “Ai confini della realtà. Cinquant’anni di telefilm americani” e “Marvel Cinematic Universe”, testimoniano la sua capacità di decodificare linguaggi mediatici complessi e di contestualizzarli in un quadro storico e culturale più ampio. I suoi scritti su figure iconiche del calcio, come “Valdano. Il calcio come sogno” e “Larry Bird. Chi arriva secondo?”, rivelano un’attenzione particolare alla dimensione umana e simbolica dello sport.”Bar Sport” si configura, dunque, come un laboratorio di idee, un luogo di incontro tra appassionati, studiosi e curiosi, un’occasione per esplorare il calcio in tutte le sue sfaccettature, non solo come gioco, ma come fenomeno sociale, artistico e culturale. Un invito a guardare oltre il campo, a comprendere il significato profondo di un pallone che sa unire e dividere, emozionare e far riflettere.