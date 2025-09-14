Benevento: Una Serata di Musica Italiana tra Omaggio e Tradizione

Un’emozionante viaggio nella storia della musica italiana ha illuminato il Teatro Romano di Benevento, in un evento evocativo intitolato “The Best”.

La serata, un omaggio vibrante ai giganti che hanno plasmato il panorama musicale nazionale, ha visto la Salzano Band reinterpretare con maestria le opere di Lucio Battisti, Lucio Dalla, Renato Carosone, Pino Daniele, Mina, Adriano Celentano e Franco Califano, intrecciandole con l’inconfondibile fascino delle più belle melodie classiche napoletane.

L’esecuzione, presentata con eleganza da Maria Giulia Romano e Antonio De Cristofaro, si è arricchita di coreografie suggestive realizzate dalla Dance Art Academy, guidata dalla talentuosa coreografa e direttrice artistica sannita, Valeria Salvatore.

Il palco è stato condiviso da tre realtà artistiche di spicco: l’Orchestra Sirio, diretta dal maestro Sergio, il Miria’s Gospel Choir, sotto la direzione del maestro Pina Preziosa, e l’Istituto Paritario De La Salle, guidato da don Donato D’Agostino, a testimonianza del profondo legame tra musica, cultura e comunità.

Un momento particolarmente significativo è stata la consegna, da parte del direttore artistico Enrico Salzano, del prestigioso Premio alla Carriera – La Musica a Benevento, XIX edizione, al maestro Leonardo Quadrini, figura di riferimento nel panorama musicale come direttore d’orchestra.

La serata, durata tre ore, ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico, confermando il successo di un progetto ambizioso e frutto di un lavoro di gruppo consolidato nel tempo.

Un team di professionisti – Enrico Salzano, Pino Tiso, Alfredo Salzano, Giuseppe Marlon Salzano, Jack Corona, Vilma Racioppi, Carlo Natale, Giovanni Gentile, Rocco Puopolo, Ivan Barbieri, Antonello Palomba e Sergio Prozzo – ha contribuito alla realizzazione dell’evento, supportato da istituzioni musicali che incarnano l’eccellenza del “Made in Benevento”.

La serata è stata dedicata alla memoria di monsignor Pompilio Cristino, figura di riferimento per la comunità.

“The Best” rappresenta una sintesi di un percorso artistico iniziato a dicembre 2022, con due spettacoli al Teatro Comunale.

Il primo, dedicato alla tradizione della canzone napoletana (“Classic Neapolitan Song”), è stato seguito da un sentito tributo a Renato Carosone (“Tu vuò fa l’americano”), inserito nel cartellone della rassegna “InCanto di Natale 2022” del Comune di Benevento.

La collaborazione proficua tra l’Associazione Il Sannita (produzione) e la Salzano Band, nucleo creativo attorno al quale si concentra l’impegno artistico, si è poi concretizzata in una serie di eventi che hanno portato alla celebrazione dei tre pilastri della musica italiana, Lucio Battisti, Mina e Adriano Celentano, icone generazionali che hanno saputo emozionare e ispirare intere generazioni.