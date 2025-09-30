Briga a Napoli: Sentimenti Club Tour tra rock, hip-hop e acustico

Sabato 11 ottobre, la Casa della Musica di Napoli si accende con l’inizio del “Sentimenti Club Tour” di Briga, un percorso artistico che lo vedrà protagonista in una serie di performance in club di tutta Italia.

Più che un semplice concerto, si preannuncia un’esperienza immersiva, strutturata in tre atti distinti, pensati per esplorare le molteplici sfaccettature del suo universo musicale.

La serata si aprirà con un impetuoso segmento rock, caratterizzato da un’energia prorompente e arricchito da virtuosismi strumentali, assoli che danzano nell’aria e una dinamica incalzante.

Questo atto omaggerà l’influenza del rock nella sua formazione artistica, svelando una parte meno conosciuta del suo talento.

Seguirà un momento dedicato alle sue radici hip-hop, una celebrazione delle origini che lo hanno consacrato al grande pubblico, con la riproposizione dei brani che hanno segnato il suo percorso e cementato il suo legame con i fan.

Il culmine della serata sarà riservato a un segmento acustico, un’immersione in un’atmosfera intima e suggestiva, dove la voce di Briga si farà ancora più intensa, capace di trasmettere emozioni profonde e di creare un coinvolgimento emotivo tra l’artista e il pubblico.

Un atto conclusivo pensato per lasciare un’impronta duratura, un ricordo indelebile.

Briga sarà affiancato sul palco da un ensemble di musicisti di altissimo calibro: Fabrizio Dottori, maestro dei suoni e delle sequenze, che arricchisce l’arrangiamento con tastiere e sassofono; Mario Romano, chitarrista eclettico capace di fondere l’acustico e l’elettrico; e Alessandro De Angelis, solido pilastro ritmico alla batteria e alle percussioni.

La data napoletana si preannuncia particolarmente ricca di sorprese, grazie alla presenza di tre ospiti d’onore: Eddie Brock, artista emergente in rapida ascesa, portatore di una fresca proposta musicale e già apprezzato dalle radio; Lucariello, figura leggendaria del panorama hip-hop partenopeo, custode di una tradizione poetica unica; e LDA, giovane interprete che incarna la nuova generazione musicale napoletana.

Ad aprire la serata, con performance che spaziano tra diversi generi e sonorità, saranno Medici, CECILIA’S e Timido, promettendo un’esperienza musicale completa e variegata.

Ripercorrendo la sua storia con Napoli, Briga ricorda con emozione un capitolo significativo: dieci anni fa, l’opportunità di reinterpretare un classico della canzone partenopea insieme a Gigi D’Alessio, un omaggio alle radici culturali della città.

Il suo primo concerto, subito dopo l’esperienza ad “Amici”, proprio nella Casa della Musica, fu un trionfo che lo ha segnato profondamente.

L’esibizione allo stadio San Paolo, al fianco di D’Alessio, ha contribuito a costruire un legame indissolubile con il pubblico napoletano.

Briga esprime una profonda stima per Gigi D’Alessio, descrivendolo come una figura centrale nel suo percorso professionale e personale, un amico sincero in un mondo spesso competitivo.

Un rapporto che va ben oltre l’aspetto musicale, basato su rispetto, affetto e reciproca ispirazione.