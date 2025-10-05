Campania Libri Festival: Successo e Giovani al Centro

Il Campania Libri Festival, quarto capitolo di una rassegna letteraria che si sta consolidando come pilastro della cultura regionale, ha concluso la sua edizione con un bilancio estremamente positivo, superando i 33.000 visitatori.

Un numero significativo, che testimonia la crescente attrazione del festival e la sua capacità di intercettare un pubblico ampio e variegato, con una prevalenza marcata di giovani e giovanissimi, elemento cruciale per il futuro dell’editoria e della lettura.

L’evento, promosso dalla Regione Campania e gestito dalla Fondazione Campania dei Festival, con Alessandro Barbano a capo, si è dispiegato nelle sale maestose del Palazzo Reale di Napoli e nella ricca biblioteca nazionale, ospitando un intenso programma di oltre 300 eventi.

Un’offerta culturale densa, che ha visto la partecipazione di 150 case editrici, sia di ambito nazionale che locale, e una nutrita schiera di oltre 500 autori, affermati e emergenti, offrendo al pubblico un panorama completo e stimolante del panorama letterario contemporaneo.

Massimo Adinolfi, curatore del festival, ha sottolineato come il successo non risieda solo nella numerosità del pubblico, ma soprattutto nella sua composizione e nella sua reattività.

L’interesse dei più piccoli, l’adesione delle scuole, l’entusiasmo dei giovani lettori rappresentano un segnale incoraggiante per il futuro.

Il festival si è dimostrato un terreno fertile per il dialogo e la riflessione, affrontando temi complessi e attuali, dalla poesia alla traduzione, fino alle implicazioni geopolitiche che caratterizzano il nostro tempo.

Gli incontri, spesso arricchiti dalla presenza di personalità di spicco a livello internazionale, hanno contribuito a proiettare il Campania Libri Festival nell’ambito degli eventi culturali di maggiore rilievo a livello nazionale.

Nonostante le sfide logistiche imposte da uno sciopero, da manifestazioni sociali (che hanno inevitabilmente lasciato un’eco di voci e rivendicazioni anche all’interno dell’evento), e da condizioni meteorologiche avverse, l’atmosfera che ha animato Palazzo Reale è stata dominata dall’entusiasmo e dalla condivisione.

Il Campania Libri Festival, più che una fiera dell’editoria, si è rivelato un vero e proprio crocevia di idee, un luogo di incontro tra autori, editori e lettori, e un potente motore di sviluppo culturale per l’intera regione.

La sua capacità di adattarsi ai cambiamenti sociali e politici, mantenendo al contempo un’offerta culturale di alta qualità, lo rende un appuntamento imprescindibile per tutti gli amanti della letteratura e della cultura.