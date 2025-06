Campania Teatro Festival: 10 Anni di Inclusione e Cooperazione Internazionale

Campania Teatro Festival 2025: Un Decennio di Inclusione e Cooperazione Internazionale con Quartieri di VitaLa diciottesima edizione del Campania Teatro Festival si configura come un’occasione cruciale di incontro e dialogo, focalizzandosi sull’intersezione tra arte, società e inclusione. In particolare, il progetto “Quartieri di Vita”, giunto al suo decennale, celebra dieci anni di impegno territoriale ed europeo, offrendo un programma ricco di eventi e collaborazioni che esplorano il potenziale del teatro come motore di cambiamento sociale.”Quartieri di Vita” ha sempre posto al centro del suo agire il teatro civile e l’inclusione, promuovendo l’abbattimento delle barriere e la valorizzazione delle voci marginalizzate. Quest’anno, l’attenzione si concentra sull’ampliamento di queste pratiche, invitando artisti e professionisti internazionali a confrontarsi con realtà locali e a co-creare nuove prospettive. Il Festival non si limita a presentare spettacoli, ma offre un vero e proprio percorso formativo e di ispirazione, mettendo in rete esperienze diverse e stimolando la nascita di nuove collaborazioni.Il cuore pulsante del programma sono le associazioni e compagnie campane che, nel corso di questi anni, hanno contribuito attivamente alla costruzione e trasformazione di “Quartieri di Vita”. Le giornate del 19 e 20 giugno sono dedicate a incontri speciali aperti al pubblico, arricchiti dalla presenza di ospiti internazionali che porteranno con sé esperienze e prospettive innovative.Il 19 giugno, presso la Fondazione Premio Napoli a Palazzo Reale, si terrà un incontro cruciale per approfondire il rapporto tra arte e disabilità. Susanna Caldonazzi, responsabile della comunicazione di Europe Beyond Access, e Filip Pawlak, creatore teatrale e sostenitore di artisti con disabilità, condivideranno pratiche, politiche e visioni per un teatro accessibile a tutti. L’incontro si propone di decostruire i modelli tradizionali e di aprire nuove strade per una fruizione teatrale pienamente inclusiva.Il giorno successivo, lo stesso luogo ospiterà un dialogo intenso sul teatro e il carcere, con Damian Kalita (Teatr Studio di Varsavia) e Wojtek Kasiński (Dom Kultury Foundation di Varsavia). Questa conversazione affronterà le sfide e le opportunità che emergono dall’utilizzo del teatro come strumento di riabilitazione e reinserimento sociale, confrontando esperienze italiane ed europee. Il pomeriggio vedrà la presentazione di un panorama delle associazioni culturali e sociali che hanno partecipato a “Quartieri di Vita”, con l’obiettivo di gettare le basi per future collaborazioni a livello nazionale e internazionale. Anne Golard, consigliera artistica del Teatro nazionale di Barcellona, osserverà l’intera programmazione, portando con sé la sua vasta esperienza nella gestione di progetti culturali europei e nello sviluppo di reti di cooperazione. Un workshop dedicato al linguaggio del rap nelle carceri minorili, rivolto agli operatori delle associazioni coinvolte, concluderà la giornata.Il programma di spettacoli offre un’ampia gamma di proposte artistiche, ciascuna con un messaggio potente e originale. Da (H)amleto, interpretato da persone con e senza bisogni di accessibilità, a Secondi – Storie di chi la Storia ha dimenticato, che riflette sull’invisibilità e il significato dell’essere “secondi”, ogni performance invita a una riflessione profonda sulla condizione umana. Il laboratorio Fare teatro oltre lo sguardo, rivolto a persone non vedenti e ipovedenti, e il concerto Portami là fuori – Musica dentro e fuori il carcere, con giovani artisti detenuti e non, testimoniano l’impegno del Festival verso l’inclusione e la valorizzazione delle diversità. La conclusione del Focus Quartieri di Vita, con Tempesta e incantesimi, un lavoro nato da un laboratorio con i ragazzi ospiti del Centro La Tenda di Salerno, suggella un percorso di crescita e di scoperta, lasciando spazio alla speranza e alla possibilità di un futuro più equo e inclusivo. Il Campania Teatro Festival 2025 si configura, dunque, come un laboratorio vivente di idee e di pratiche teatrali, un luogo di incontro e di scambio che celebra il potere trasformativo dell’arte e l’importanza di costruire insieme un mondo più giusto e solidale.