Cenerentola 24: La Rinascita Attraverso il Make-up

“Cenerentola 24”, il format televisivo di Real Time (canale 31), si rinnova per una terza stagione, pronta a illuminare gli schermi a partire dal 21 giugno alle 17.10. Questo programma, più che un semplice show di bellezza, si configura come un vero e proprio laboratorio di trasformazione, un viaggio emozionale guidato dall’expertise del celebre make-up artist Ciro Florio, pioniere del trucco tridimensionale e punto di riferimento nel panorama televisivo e del beauty.La nuova edizione si propone di esplorare le complessità dell’identità e dell’autostima attraverso la lente del make-up. Ogni puntata sarà dedicata a un individuo, una “Cenerentola” in attesa di ritrovare la propria luce, che si affaccia a un momento cruciale della propria esistenza. Che si tratti di una ristoratrice alla ricerca di una nuova immagine dopo un periodo difficile, o di un individuo che si prepara a un evento significativo, il percorso sarà un’occasione per affrontare fragilità, riscoprire il proprio valore e abbracciare un cambiamento profondo.Il programma, prodotto da Big Bang Production in collaborazione con Pascal Media Consulting e sotto la direzione artistica di Roberto Aiena, trascende i confini del tradizionale beauty show. Il cuore pulsante del format è la connessione emotiva tra il protagonista e Ciro Florio, che, attraverso un “confessionale” intimo e sincero, accompagnerà il pubblico in un viaggio di scoperta personale. Questo dialogo aperto e trasparente permetterà di esplorare le motivazioni che spingono al cambiamento e le sfide che si incontrano lungo il percorso.Un elemento distintivo di questa stagione è l’introduzione di video tutorial dedicati, in cui Ciro Florio svela le tecniche di make-up utilizzate nelle trasformazioni. Questo approccio didattico non solo offre spunti pratici per il pubblico a casa, ma contribuisce anche a democratizzare l’accesso al mondo della bellezza, rendendo le competenze professionali accessibili a tutti.La presenza di professionisti della bellezza e della medicina, come la dottoressa Barbara Esposito Vulgo Gigante, il dottor Rodolfo Eccellente, la dottoressa Maria Patrizia Di Caprio, e partnership con brand di settore, arricchisce ulteriormente l’offerta, consentendo di affrontare il percorso di rinascita con un approccio olistico e multidisciplinare. “Cenerentola 24” non è solo make-up, ma un vero e proprio rituale di benessere che mira a restituire ai protagonisti la fiducia in sé stessi e la consapevolezza della propria bellezza interiore. Ogni puntata culminerà nella rivelazione del risultato finale, un momento di emozione e di celebrazione del cambiamento, testimonianza del potere trasformativo della bellezza e dell’importanza di credere in se stessi.