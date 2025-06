Certosa di Padula: Rimossa la scala, un ritorno all’autenticità.

L’imponente Certosa di San Lorenzo a Padula, gioiello dell’architettura monastica e sito UNESCO dal 1998, sta vivendo un momento cruciale nel suo percorso di tutela e valorizzazione. È in corso la rimozione di una scala metallica precedentemente installata sulla facciata, un intervento che segna la conclusione di un dibattito appassionato e un punto di svolta nella gestione del patrimonio culturale. La struttura, introdotta con l’intento di garantire accessibilità e sicurezza, aveva inevitabilmente compromesso l’integrità visiva del complesso, generando un diffuso malcontento tra studiosi, appassionati e custodi del paesaggio.L’episodio solleva interrogativi profondi sull’equilibrio delicato tra necessità di adeguamento alle normative contemporanee e imperativo di conservazione dell’autenticità storica e artistica di un monumento di tale rilevanza. L’installazione della scala, sebbene motivata da esigenze di sicurezza, ha rappresentato un’imposizione estranea, una cicatrice che disturbava l’armonia compositiva del luogo. La Certosa di San Lorenzo, con la sua architettura imponente, i suoi chiostri suggestivi e la sua storia secolare, incarna un’eredità preziosa che trascende le singole epoche e richiede un approccio conservativo rigoroso.Il processo che ha portato alla decisione di rimuovere la scala è stato complesso e partecipato, un esempio di come la tutela del patrimonio culturale debba coinvolgere attivamente diverse componenti della società. Istituzioni pubbliche, associazioni di categoria, rappresentanti della cittadinanza e figure di spicco nel campo della conservazione del paesaggio, come Angelo Paladino, presidente dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio, hanno contribuito attivamente a sensibilizzare l’opinione pubblica e a sollecitare un intervento risolutivo. La loro azione ha portato il Ministero della Cultura a confermare l’impegno a procedere con la rimozione, sottolineando la necessità di recuperare l’immagine originaria del complesso, in linea con il suo inestimabile valore storico e paesaggistico.L’operazione in corso non è semplicemente una questione estetica, ma un atto simbolico che riafferma l’importanza di una gestione responsabile e consapevole del patrimonio culturale. Rappresenta un’opportunità per riflettere sulle strategie di intervento, promuovere un dialogo aperto tra esperti e comunità locali e definire standard più elevati per la conservazione dei beni culturali, garantendo che le esigenze di accessibilità e sicurezza siano soddisfatte in modo da non compromettere l’autenticità e l’integrità dei luoghi che ci appartengono. Il futuro della Certosa di San Lorenzo si prospetta ora come un percorso di riscoperta e valorizzazione, un impegno collettivo per preservare un tesoro inestimabile per le generazioni future.