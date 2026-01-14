Charlie Puth a Pompei: Musica e Storia in un Concerto Unico

Beats of Pompeii 2026: Un Crogiolo di Generi e Storie AnticheL’area archeologica di Pompei, sito UNESCO di inestimabile valore storico e culturale, si prepara ad accogliere un evento di portata internazionale: “Beats of Pompeii 2026”.

L’edizione di quest’anno, parte integrante del “Whatever’s Clever! World Tour”, vedrà l’esibizione di Charlie Puth il 24 luglio, un’occasione unica per fondere la vibrante energia della musica pop contemporanea con il silenzio eloquente di un passato millenario.

Charlie Puth, autore di hit globali come “Attention”, “We Don’t Talk Anymore” e l’iconica “See You Again” con Wiz Khalifa (colonna sonora di *Fast and Furious 7*), porta con sé un pop sofisticato, caratterizzato da melodie impeccabili e un’abile sperimentazione sonora, che si fonderà con la suggestività dei resti pompeiani.

Questo concerto, che anticipa l’uscita del suo quarto album a marzo, costituisce un momento cruciale nel suo “Whatever’s Clever! World Tour”, e si preannuncia come un’esperienza multisensoriale indimenticabile.

La data di luglio segue un’importante apparizione all’halftime show del Super Bowl, testimoniando la sua crescente popolarità e il suo ruolo centrale nel panorama musicale internazionale.

“Beats of Pompeii” non è semplicemente un festival musicale, ma un vero e proprio progetto culturale che ambisce a superare le barriere generazionali e musicali.

Questo annuncio, il dodicesimo di una serie, consolida la reputazione del festival come piattaforma d’eccellenza capace di aggregare un pubblico eterogeneo, attratto da un cartellone artistico straordinariamente variegato.

Accanto a Puth, il programma di luglio si configura come un affascinante mosaico di talenti: l’omaggio a Miles Davis con la presenza di leggende come Marcus Miller, Mike Stern e Bill Evans (22 luglio), i sold-out dei Marillion (25 e 26 luglio), la potenza dei Savatage (27 luglio), il progressive oscuro di Opeth (già sold-out, 10 luglio), la ricerca musicale dei Beat (ex King Crimson, 2 luglio), l’atmosfera sognante degli islandesi Of Monsters and Men (24 giugno), l’indie rap di Coez (11 luglio), il tributo a Riccardo Cocciante nel suo 80° compleanno (4 luglio), l’abilità virtuosistica di Hauser, stella mondiale del violoncello (31 luglio), la maestria di Riccardo Muti in un concerto che porta la grande tradizione sinfonico-operistica italiana fuori dalle sale da concerto (18 luglio), e l’innovativo spirito di Pat Metheny (6 luglio).

La prevendita dei biglietti per il concerto di Charlie Puth aprirà venerdì 16 gennaio, data strategicamente scelta per coincidere con l’uscita del secondo singolo del suo nuovo album, “Beat Yourself Up”, generando ulteriore entusiasmo per il tour mondiale.

“Beats of Pompeii” è un’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, dal Parco Archeologico di Pompei, in collaborazione con il Comune e la Regione Campania, un impegno congiunto per promuovere il patrimonio culturale italiano attraverso l’arte della musica.

Si tratta di un’opportunità unica per celebrare la storia, la bellezza e l’innovazione, in un luogo che incarna la memoria del tempo.