Elodie al Maradona: un concerto senza precedenti

Il Maradona di Napoli si appresta ad accogliere un evento musicale senza precedenti: Elodie, icona indiscussa della scena pop contemporanea, sarà la prima artista femminile a calcare il palco dello storico impianto di Fuorigrotta. L’attesissimo “Elodie The Stadium Show”, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, si terrà giovedì 12 giugno, promettendo un’esperienza immersiva e spettacolare che trascende i confini del tradizionale concerto.L’elaborazione artistica dello show, ispirata ai quattro atti dell’album “Mi Ami Mi Odi” – Audace, Galattica, Magnetica ed Erotica – rivela una visione complessa e stratificata dell’identità femminile, dell’amore, del conflitto e della celebrazione del sé. Elodie, interprete camaleontica capace di spaziare tra sonorità urban, pop e influenze mediterranee, offrirà al pubblico un viaggio emozionale attraverso i temi centrali del suo percorso artistico.A sostegno dell’artista, una formazione musicale di sette elementi, un trio di coriste e un corpo di ballo composto da sedici ballerini daranno vita a coreografie elaborate e suggestive, amplificando l’impatto emotivo e la potenza espressiva dello spettacolo. La direzione artistica di Laccio contribuisce a definire un concept visivo e sonoro coerente, capace di creare un’atmosfera unica e coinvolgente. Ogni atto del concerto sarà preceduto da un monologo originale, recitato in voice over da Elodie stessa, che fungerà da filo conduttore narrativo e introdurrà i temi principali che verranno sviluppati sul palco. Questi brevi interventi, scritti ad hoc, mirano a creare un ponte più profondo tra l’artista e il pubblico, offrendo spunti di riflessione e amplificando l’impatto emotivo delle performance.La sensibilità e l’impegno sociale di Elodie si manifestano anche attraverso la sua collaborazione continuativa con Save The Children, di cui è Ambassador dal 2024. In segno di solidarietà e per amplificare la portata della sua azione benefica, per i concerti di Milano e Napoli è stata realizzata una t-shirt esclusiva. L’intero ricavato dalla vendita di questa limited edition sarà devoluto interamente all’organizzazione non governativa, testimoniando un concreto impegno verso l’infanzia e la giustizia sociale. I fan avranno la possibilità di acquistare la t-shirt presso gli stand del merchandising ufficiale durante le venue dei concerti.Dopo il trionfo dell’Elodie Show 2023, che ha registrato il tutto esaurito nei principali palazzetti italiani, l’artista è pronta a riconquistare il palco con un tour ancora più ambizioso. Il calendario prevede tappe a Jesolo (Palainvent, 29 ottobre), Milano (Unipol Forum, 31 ottobre), Firenze (Mandela Forum, 14 novembre), Roma (Palazzo dello Sport, 19 novembre), Messina (PalaRescifina, 25 novembre) e Torino (Inalpi Arena, 1º dicembre), confermando il suo status di protagonista indiscusso del panorama musicale italiano e internazionale.