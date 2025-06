Elvira Notari: Riscoperta di una pioniera del cinema italiano.

Il cinema italiano celebra un nome troppo a lungo rimasto nell’ombra: Elvira Coda Notari, pioniera indiscussa e figura chiave nella storia del cinema mondiale. In occasione del suo 150° anniversario di nascita (Salerno, 1875 – Cava de’ Tirreni, 1946), il Ministero della Cultura ha istituito un Comitato Nazionale, presieduto da Antonella Di Nocera, con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare l’eredità di questa straordinaria artista. Il comitato, composto da figure di spicco nel panorama accademico e cinematografico, tra cui Gina Annunziata, Giuliana Bruno, Steve Della Casa e altri esperti di fama internazionale, si prefigge di restituire a Elvira Notari il riconoscimento che le è stato negato per decenni.Elvira Notari non fu semplicemente una regista, ma una figura poliedrica: autrice, produttrice, imprenditrice e innovatrice. Trasferitasi a Napoli, insieme al marito Nicola, fondò la Dora Film, una casa di produzione che divenne un punto di riferimento per la produzione cinematografica italiana degli anni Venti. La sua opera, vasta e diversificata, comprende oltre 60 lungometraggi, innumerevoli cortometraggi e documentari, che riscossero un notevole successo sia in Italia che negli Stati Uniti, testimoniando un’audacia creativa e una visione imprenditoriale all’avanguardia.La riscoperta di Elvira Notari è un’operazione culturale di fondamentale importanza, non solo per il cinema, ma per la storia delle donne in Italia. La retrospettiva “Elvira 150”, recentemente ospitata a Napoli, ha segnato un primo passo verso una più ampia rivalutazione del suo contributo. Ora, il viaggio continua con un appuntamento significativo a Bologna, nell’ambito del prestigioso festival “Il Cinema Ritrovato”. Il 25 giugno, la proiezione di “A Santanotte” (1922) in versione cine-concerto, con interventi di Antonella Di Nocera, Maria Coletti e Elena Correra, offrirà un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera del cinema muto e riscoprire un’opera troppo a lungo dimenticata.”Siamo profondamente onorati che Il Cinema Ritrovato accolga un omaggio dedicato a Elvira Notari,” afferma Antonella Di Nocera. “Questo festival, custode della memoria cinematografica mondiale, rappresenta il luogo ideale per presentare un frammento del suo universo creativo.” L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio volto a ricostruire e digitalizzare il patrimonio filmico di Elvira Notari, un’impresa complessa che richiede risorse e competenze specifiche. La sua opera, spesso frammentaria e dispersa in archivi sparsi, rappresenta un tesoro da preservare e rendere accessibile alle nuove generazioni.L’impegno del Comitato Nazionale non si limita alla programmazione di eventi e proiezioni. L’obiettivo è quello di creare una piattaforma di ricerca e divulgazione dedicata a Elvira Notari, un luogo virtuale dove studiosi, appassionati e studenti possano approfondire la sua biografia, analizzare la sua opera e confrontarsi con le sfide della sua eredità. Il sito ufficiale (www.elvitanotari.it), gestito dalla Film Commission Regione Campania e dal Consorzio Promos Ricerche, è il punto di partenza di questo percorso di riscoperta, un invito a immergersi nella vita e nell’opera di una donna che, a distanza di oltre un secolo, continua a ispirare e a provocare riflessioni profonde sul cinema, la società e il ruolo delle donne nella cultura italiana. La sua figura, così vibrante e attuale, ci ricorda l’importanza di recuperare e valorizzare le storie dimenticate, quelle che ci aiutano a comprendere meglio il nostro presente e a immaginare un futuro più giusto e inclusivo.