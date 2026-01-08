Ercolano: Crescita record e futuro da protagonista nel turismo.

Il Parco Archeologico di Ercolano conclude il 2025 con un bilancio che celebra una crescita significativa, proiettando il sito in una traiettoria di sviluppo turistico e culturale di ampio respiro.

I visitatori hanno superato la soglia dei 553.611 ingressi, segnando un incremento di 32.185 unità rispetto al 2024 e un aumento percentuale del 6,2%.

Questo dato, che incorpora l’affluenza legata alla mostra “Dall’uovo alle mele.

La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano”, ospitata nella suggestiva cornice di Villa Campolieto, non rappresenta un mero incremento quantitativo, ma riflette un’evoluzione strategica che mira a consolidare la reputazione del parco come polo di eccellenza nel panorama archeologico internazionale.

Il successo di Ercolano si radica in una visione a lungo termine, che ha saputo reinterpretare il patrimonio storico in chiave contemporanea, favorendo l’accessibilità e l’interazione con un pubblico eterogeneo.

La valorizzazione del sito non si limita alla mera conservazione delle strutture antiche, ma si estende all’ideazione di percorsi tematici innovativi, alla realizzazione di eventi culturali di richiamo e all’apertura di nuovi spazi, come la scenografica Villa Sora a Torre del Greco, ampliando così l’offerta e intercettando nuovi segmenti di visitatori.

L’andamento positivo registrato nel periodo festivo, tra il 23 dicembre e il 6 gennaio, conferma il ruolo cruciale di Ercolano all’interno dell’offerta culturale regionale, posizionandolo come meta privilegiata per un turismo che ricerca esperienze autentiche e significative.

Questa crescita organica, frutto di un impegno costante nella promozione e nella comunicazione del patrimonio, sottolinea la capacità del Parco Archeologico di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla qualità e all’innovazione.

Il successo del 2025 non è un evento isolato, ma il naturale esito di una strategia integrata che coniuga tutela del patrimonio, ricerca scientifica, apertura al territorio e promozione turistica.

Il Parco Archeologico di Ercolano, guardando al futuro, si propone di rafforzare ulteriormente la sua vocazione culturale, puntando sull’innovazione tecnologica, sulla sostenibilità ambientale e sulla collaborazione con istituzioni e operatori del settore, per consolidare il suo ruolo di motore di sviluppo economico e culturale per l’intera regione.

La capacità di attrarre visitatori, come dimostra questo bilancio, si traduce in opportunità concrete di crescita e di valorizzazione del territorio, alimentando un circolo virtuoso che beneficia l’intera comunità.