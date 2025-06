Estate 2025: Musica e Storia tra Paestum e Velia

L’estate 2025 si preannuncia un’esperienza culturale di straordinaria intensità al Parco Archeologico di Paestum e Velia, un crogiolo di storia millenaria che si fonde con l’energia vibrante della musica e della parola. Tre serate uniche, promosse da Galileo Galilei Production TV, offriranno un percorso emozionale tra le vestigia del passato e le voci contemporanee che ne perpetuano il fascino.Il calendario estivo si apre il 26 luglio a Elea Velia, nell’Area Archeologica che fu fulcro di pensiero filosofico e di una civiltà lucana profondamente innovativa. Qui, Serena Brancale, con il suo “Anema e Core Tour 2025”, intonerà le sue ballate introspettive, un viaggio nell’anima umana che si confronterà con il silenzio maestoso delle rovine, creando un dialogo inaspettato tra l’arte contemporanea e la saggezza antica. L’interpretazione di Brancale, nota per la sua capacità di evocare immagini potenti attraverso la musica, si inserirà armoniosamente nel paesaggio storico, esaltandone la bellezza e la suggestività.Il 7 agosto, il cuore del Parco Archeologico di Paestum sarà illuminato da un concerto di rara enfasi. Mara Venier, figura carismatica del panorama televisivo italiano, sarà protagonista di una serata all’insegna della grande musica italiana, affiancata da un cast di voci straordinarie: Amedeo Minghi, Fausto Leali, Mario Rosini e Rita Forte. A completare il quadro, l’Orchestra Quisisona, pronta a regalare un’esperienza sonora di ampio respiro. Questo incontro tra la televisione popolare e la tradizione musicale italiana, ambientato tra le imponenti colonne dei templi greci, promette di essere un momento di celebrazione e di condivisione collettiva, un omaggio alla ricchezza del patrimonio culturale italiano.Conclusione in crescendo il 11 agosto, ancora a Paestum, con Simone Cristicchi, artista capace di fondere poesia, musica e memoria storica in un linguaggio unico e coinvolgente. Lo spettacolo di Cristicchi, noto per la sua ricerca approfondita e la sua capacità di narrazione, offrirà un viaggio nel tempo, attraverso le storie e le testimonianze che hanno plasmato l’identità del nostro paese. La sua musica, intrisa di malinconia e speranza, risuonerà tra le antiche pietre, creando un’atmosfera intima e suggestiva, un invito a riflettere sul nostro passato e sul nostro futuro.Queste tre serate rappresentano una sinergia tra arte, storia e natura, un’opportunità irripetibile per immergersi nella bellezza del Parco Archeologico di Paestum e Velia, e per lasciarsi trasportare dalle emozioni che solo la musica e la parola possono regalare. Un’esperienza che va oltre il semplice intrattenimento, per diventare un vero e proprio viaggio nell’anima del nostro patrimonio culturale.