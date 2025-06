Ferrara e il conflitto ucraino: Turn in the Wound vince al Social World Film Festival.

“Turn in the Wound”, l’ultima opera di Abel Ferrara, si conferma come fulcro di riflessione sociale, conquistando il prestigioso riconoscimento del Social World Film Festival, Mostra Internazionale del Cinema Sociale. L’assegnazione del premio, che vedrà il regista americano ricevere il plauso ufficiale al Ministero della Cultura, segna l’apertura della quindicesima edizione del festival, un appuntamento cruciale che si svolgerà dal 22 al 29 giugno a Vico Equense. L’opera, ancora inedita nelle sale italiane, ha già suscitato un vivace interesse internazionale, riscuotendo apprezzamenti alla Berlinale e succedendo a “Io Capitano” di Matteo Garrone nel panorama del festival.Il Social World Film Festival ha espresso un profondo plauso per la ferrea determinazione e la capacità di Ferrara di immergere lo spettatore nel conflitto ucraino, offrendo un ritratto vivido e commovente della fragilità e della tenacia umana di fronte all’orrore. Si tratta di un’opera che, con onestà intellettuale e profondità emotiva, mette a fuoco una realtà drammatica, stimolando una maggiore comprensione globale e sollecitando un’analisi più attenta delle dinamiche geopolitiche e delle conseguenze umanitarie che ne derivano. Come sottolinea il direttore del festival, Giuseppe Alessio Nuzzo, il film rappresenta un contributo essenziale per accrescere la consapevolezza e promuovere un dibattito costruttivo sulle sfide del nostro tempo.L’edizione 2025 del Social World Film Festival sarà dedicata ad Alida Valli, figura iconica del cinema italiano e internazionale, celebrata attraverso una retrospettiva curata da Rai Teche e una mostra fotografica in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale. Questa omaggio mira a riscoprire e valorizzare l’eredità artistica di una grande interprete, simbolo di eleganza, talento e impegno civile.La selezione di quest’anno comprende 97 film provenienti da 30 paesi, suddivisi in nove sezioni competitive e non, a testimonianza dell’ampiezza e della diversità delle tematiche affrontate. Il ricco programma prevede un calendario fitto di eventi collaterali, tra cui masterclass tenute da professionisti del settore, incontri ravvicinati con registi e attori, workshop formativi, per un totale di oltre 20.000 minuti di contenuti audiovisivi. Questa offerta diversificata non solo arricchisce l’esperienza del pubblico, ma stimola anche lo scambio di idee e la collaborazione tra artisti e operatori culturali, contribuendo a promuovere una cultura cinematografica vivace e inclusiva. Il festival si configura quindi come un vero e proprio laboratorio di idee, un punto di incontro tra diverse sensibilità artistiche e un veicolo per diffondere messaggi di speranza e cambiamento sociale.