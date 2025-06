Fiorellino al Rock Show: Napoli, musica e amore all’Arena Flegrea

Gianni Fiorellino porta l’energia del rock napoletano al centro della scena con “The Rock Show”, un evento esclusivo che anima l’Arena Flegrea il 21 giugno. Il sold-out annunciato, con cinquemila spettatori, testimonia l’attesa e la risonanza che circondano questo progetto inedito, un’immersione audace nel catalogo ventennale dell’artista. Organizzato dalla Leone Produzioni, con il sostegno del Comune di Napoli nell’ambito del calendario “Napoli Millenaria”, il concerto si configura come un omaggio vibrante alla musica e all’amore, elementi centrali nell’universo creativo di Fiorellino.La performance si annuncia come un’esperienza sonora dirompente, grazie alla presenza di Mike Terrana, batterista di fama internazionale, portabandiera di un rock e metal di respiro globale. Affiancato da Valentino Francavilla (chitarra solista), Pasquale De Angelis (basso), Davide Carusone (chitarra) e Mariano Barba (batteria), il gruppo promette un’esplosione di energia e virtuosismo strumentale. L’artista stesso, versatile interprete alla voce, tastiere, piano e chitarra, offrirà una rilettura potente e rinnovata di circa trenta brani, pilastri della sua carriera.Per Fiorellino, questa serata è un’ode all’amore, forza motrice e fonte d’ispirazione primordiale. Un sentimento che permea non solo la musica, ma anche la sua recente incursione nel mondo della scrittura. Il 21 giugno, lo stesso giorno del concerto, sarà infatti pubblicato “Solo se c’è amore” (De Nigris Editore), il suo primo libro. Un romanzo breve, di formazione, concepito come una conversazione intima tra un padre e un figlio, un viaggio introspettivo narrato sullo sfondo suggestivo di una costa marina. “È una storia che mi appartiene, che ho voluto condividere con il mio pubblico, un racconto di crescita e di affetti profondi,” spiega l’autore.L’amore, già tema centrale del suo ultimo album “Vai” (Zeus Record), si rivela quindi come filo conduttore tra le diverse forme espressive di Fiorellino, dalla musica alla scrittura. L’opera discografica, come il libro, esplora le molteplici sfaccettature dell’amore, dal romanticismo all’amicizia, dall’amore per la musica all’amore per un mondo più giusto. Il 25 giugno, l’artista e il giornalista musicale Gino Aveta presenteranno il libro presso la Feltrinelli di Piazza dei Martiri, offrendo al pubblico un’occasione unica per approfondire il significato di questa nuova avventura letteraria e musicale. “The Rock Show” si preannuncia, dunque, come un evento poliedrico, un crocevia di emozioni, suoni e parole, un viaggio nell’universo di un artista che, con coraggio e passione, continua a esplorare le profondità dell’animo umano.