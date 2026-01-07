Forcella in Musica!: La Chiesa di San Giorgio Maggiore Rinasce a Suoni di Natale.

La Chiesa di San Giorgio Maggiore, nel cuore pulsante del Rione Forcella a Napoli, si appresta ad accogliere la quarta edizione di “Forcella in Musica!”, un progetto culturale che si configura come un’oasi di bellezza e coesione sociale in un contesto urbano complesso.

Nato nel gennaio 2023 con cadenza mensile, l’iniziativa, promossa dall’Associazione Discantus sotto la direzione artistica di Luigi Grima, non si limita a offrire concerti, ma si propone come un vero e proprio catalizzatore di rinnovamento culturale e sociale.

Il concerto inaugurale, “C’è ancora aria di Natale…”, in programma il 10 gennaio alle ore 19:30, rappresenta un gesto simbolico di attenzione verso un luogo di profondo significato storico e spirituale, restituendogli dignità e centralità.

L’esecuzione del Coro Universitario Joseph Grima e dell’Orchestra Discantus, che abbraccia un repertorio variegato che spazia dalle atmosfere evocative di Delibes e Jenkins ai tradizionali canti natalizi, mira a creare un’esperienza di ascolto condivisa, un momento di raccoglimento che prolonghi lo spirito festivo e apra a nuove prospettive musicali.

“Forcella in Musica!” nasce da un invito dell’Arcidiocesi di Napoli e si distingue per la sua volontà di superare le percezioni di marginalità che spesso gravano su aree del centro storico.

Attraverso la musica, il progetto intende favorire il dialogo interculturale, avvicinare pubblici diversi – cittadini, turisti e realtà associative – e promuovere un senso di appartenenza alla comunità.

La scelta di San Giorgio Maggiore come sede è particolarmente significativa: un edificio che, grazie a un attento lavoro di recupero e valorizzazione, è tornato a essere un punto di riferimento vitale per la vita culturale e sociale del Rione, divenendo anche uno spazio aperto e accogliente per iniziative di vario genere.

Il successo crescente di “Forcella in Musica!” testimonia come un’iniziativa artistica ben strutturata possa generare effetti positivi a lungo termine, attivando nuove energie e contribuendo alla rigenerazione urbana e culturale.

Il progetto si realizza in sinergia con l’Arcidiocesi e gode del patrocinio morale del Comune, dimostrando un impegno condiviso verso la qualità artistica, la responsabilità sociale e la visione a lungo termine.

Più che un semplice evento, “Forcella in Musica!” è un investimento nel futuro del quartiere, un simbolo di speranza e un esempio di come la cultura possa essere un potente motore di cambiamento.

La musica, in questo contesto, non è solo espressione artistica, ma vero e proprio strumento di trasformazione sociale.