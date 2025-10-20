Futurismo e Oltre: Trasformazioni artistiche a Portici

“Oltre l’Ismo: Percorsi di Trasformazione Artistica dal Futurismo al Nuovo Millennio”Negli Appartamenti Reali del Musa – Musei della Reggia di Portici, dal 25 ottobre 2025 al 12 aprile 2026, si dispiegherà “Oltre l’Ismo: Percorsi di Trasformazione Artistica”, una mostra ambiziosa curata da Michele Citro, che ripercorre e reinterpreta il lascito del Futurismo, proiettandolo verso le sfide e le potenzialità dell’arte contemporanea.

Sedici sale accoglieranno un dialogo stimolante tra figure storiche e voci emergenti, un’esplorazione critica e costruttiva delle identità artistiche e dei loro mutamenti.

Lungi dall’essere una semplice retrospettiva, la mostra si configura come un’indagine sul nucleo vitale del Futurismo: la sua incessante ricerca di nuovi linguaggi, la sua volontà di rottura con il passato e la sua profonda influenza sul pensiero estetico del XX secolo.

L’eco di questa eredità risuona nelle opere di maestri come Umberto Boccioni, con le sue sperimentazioni scultoree proto-cubiste, quali i rari “surmoulage” provenienti dalla collezione privata del mecenate Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona, testimonianze di una ricerca sulla materia e sulla sua capacità di esprimere dinamismo e movimento.

Accanto a Boccioni, l’arte decorativa navale di Leoncillo Leonardi, con la sua vibrante energia cromatica e la sua capacità di trasmettere emozioni, si affianca alla pop art italiana di Tano Festa, capace di dialogare con il quotidiano e con la cultura di massa.

L’esoterismo e la dimensione poetica dell’opera di Vettor Pisani, si intrecciano con l’approccio analitico e concettuale di Mario Schifano, creando un panorama variegato e stimolante.

Il percorso espositivo non si limita alla riscoperta di capolavori noti, ma si apre a nuove prospettive e a contaminazioni inaspettate.

Marzia Ratti, con la sua ars bioetica, esplora il rapporto tra arte e natura, interrogandosi sulle implicazioni etiche delle nuove tecnologie.

MiTch Laurenzana, artista modenese, presenta opere che fondono arte e intelligenza artificiale, aprendo scenari inediti e stimolando una riflessione critica sul ruolo dell’artista nell’era digitale.

L’inclusione di queste opere sottolinea la volontà della mostra di guardare al futuro dell’arte, abbracciando le sfide e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dalle nuove sensibilità.

Il Musa, polo museale dell’Università di Napoli Federico II, conferma il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del territorio, integrando arte, scienza e cultura in un dialogo dinamico e stimolante.

Come sottolinea il direttore Stefano Mazzoleni, l’apertura di nuovi spazi espositivi negli Appartamenti Reali rafforza il ruolo della Reggia di Portici come centro vitale di creatività e ricerca.

L’imminente apertura dei Musei delle Scienze Agrarie, a completamento di questo percorso, consolida ulteriormente il Musa come punto di riferimento per la valorizzazione del territorio vesuviano e per una cultura capace di coniugare memoria e innovazione, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e stimolante.

L’obiettivo è quello di creare un ecosistema culturale che favorisca la sperimentazione, l’apprendimento e la crescita, contribuendo alla costruzione di una società più consapevole e creativa.