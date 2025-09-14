Gigi D’Alessio alla Reggia: Un Tour Nazionale nel 2026

Gigi D’Alessio: Un Trionfo di Note e Storia alla Reggia di Caserta, Prologo di un Tour Nazionale 2026La musica di Gigi D’Alessio, un’icona indiscussa del panorama musicale campano e nazionale, si appresta a tingere di note e suggestioni la Reggia di Caserta per un ciclo di dieci concerti eccezionali, dal 8 al 21 giugno 2026.

L’annuncio rappresenta non solo un evento imperdibile per i milioni di fan sparsi per l’Italia, ma anche un tassello fondamentale di un ambizioso progetto artistico che culminerà nel “Gigi Palasport 2026”, un tour nazionale di portata epica.

Questo ritorno alla Reggia, che segna la quarta volta che l’artista sceglie questa location storica, è parte integrante di “Un’estate da BelvedeRE – Reggia Session”, il prestigioso festival diretto da Massimo Vecchione, giunto all’undicesima edizione e sostenuto dal Comune di Caserta.

L’iniziativa, che ha già ospitato artisti del calibro di De Gregori, Giorgia e Gianna Nannini, si conferma un punto di riferimento imprescindibile per la musica dal vivo nel Sud Italia, un crogiolo di talenti e un palcoscenico di emozioni intense.

Il calendario del 2026 si arricchisce ulteriormente con l’aggiunta di Caparezza e, soprattutto, con la maratona di concerti di Gigi D’Alessio, un vero e proprio tributo alla sua straordinaria carriera.

L’annuncio giunge a coronamento di un 2025 ricco di successi, con sette date sold-out in Piazza del Plebiscito, a Napoli, un ulteriore segnale dell’incomparabile legame che l’artista intrattiene con il suo pubblico.

Il “Gigi Palasport 2026” si preannuncia come un’evoluzione del suo già intenso lavoro live, un viaggio attraverso le tappe fondamentali della sua musica, dai successi che hanno segnato un’epoca fino alle nuove contaminazioni sonore che caratterizzano la sua produzione più recente, incluso il suo ultimo singolo, “Un selfie con la vita”.

I biglietti per i concerti alla Reggia di Caserta saranno disponibili a partire da martedì 16 settembre, attraverso Ticketone.

it e presso i consueti punti vendita autorizzati.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.

friendsandpartners.

it.

Calendario Completo dei Prossimi Live di Gigi D’Alessio:* Settembre 2025: Napoli, Piazza del Plebiscito (19, 20, 21, 23, 26, 27 e 28 settembre)* Marzo 2026: Roma, Palazzo dello Sport (18 marzo); Bari, Palaflorio (20 marzo); Firenze, Nelson Mandela Forum (23 marzo)* Aprile 2026: Torino, Inalpi Arena (25 marzo); Padova, Kioene Arena (11 aprile); Ancona, Palaprometeo (17 aprile); Bologna, Unipol Arena (18 aprile)* Giugno 2026: Reggia di Caserta (8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno).

I concerti, prodotti da GGD e Friends e Partners, rappresentano un connubio tra tradizione e innovazione, una celebrazione della musica napoletana che continua a conquistare il cuore di un pubblico sempre più vasto.