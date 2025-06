Grotte di Pertosa-Auletta: Cinema, Musica e Magia nel Cuore del Cilento

Le Grotte di Pertosa-Auletta, scrigno di bellezza nel cuore del Salernitano, si configurano come un palcoscenico naturale inatteso per un evento culturale di eccezionale respiro. Domenica 22 giugno, un’esperienza multisensoriale gratuita si svilupperà all’interno di questo complesso speleologico, unendo cinema, musica e immagini in una celebrazione del patrimonio culturale e ambientale dell’entroterra campano.L’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione MIdA, dalla Fondazione Monte Pruno e dall’Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo, mira a risvegliare la consapevolezza e l’apprezzamento per un territorio spesso marginalizzato, valorizzandone la ricchezza storica, paesaggistica e antropologica.La serata si aprirà alle ore 17:30 con la proiezione di “I Segreti dei Luoghi Perduti”, un docufilm che si rivela come un viaggio emozionale attraverso le aree più intime e suggestive del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Oltre a documentare la straordinaria bellezza naturale, il film offre uno sguardo privilegiato su borghi fantasma, testimonianze di un passato che si è dissolto nel tempo, e siti archeologici di inestimabile valore. Roscigno Vecchia, le impetuose Gole del Sammaro, l’imponente Monte Cervati, la mistica Grotta di San Michele, il Battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonte e l’austero ponte di Sacco si susseguono in un racconto visivo che trascende la semplice documentazione, evocando un senso di nostalgia e di rispetto per le comunità che un tempo vi prosperavano. Le Grotte di Pertosa-Auletta, uniche nel Sud Italia per la presenza di un fiume navigabile che le attraversa, assumono così un ruolo centrale in questo racconto, incarnando la connessione tra uomo, natura e storia.Il progetto, germogliato dall’ingegno della Fondazione Monte Pruno e sostenuto dalla BCC Monte Pruno, ambisce a restituire dignità e visibilità a un patrimonio spesso relegato ai margini, attraverso una narrazione coinvolgente che ne esalta l’importanza. Come sottolinea Michele Albanese della Banca Monte Pruno, l’evento vuole essere un invito a riscoprire il territorio attraverso le forme d’arte più universali, in un dialogo armonioso tra natura e cultura.Alle 18:30, la magia continuerà con un concerto esclusivo dell’Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo, diretta dal maestro Cristian Lombardi. Tre composizioni evocative per archi, scelte appositamente per la loro capacità di riempire l’imponenza della grotta e di interagire con le sue peculiarità acustiche, risuoneranno tra stalattiti e stalagmiti, creando un’atmosfera irreale, sospesa tra eco, silenzio ancestrale e profonda emozione. Un’esperienza sonora unica, capace di trasportare il pubblico in un viaggio introspettivo nel cuore della terra.