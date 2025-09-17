Hotel Costiera: Jesse Williams e il fascino segreto d’Italia.

“Hotel Costiera” – un’immersione nelle profondità del sentimento italiano, tra lusso, mistero e radici ritrovate.

L’attore Jesse Williams, noto al grande pubblico per il ruolo iconico in “Grey’s Anatomy”, ha espresso, in occasione della presentazione della nuova serie Prime Video, un profondo apprezzamento per l’Italia, al di là delle immagini stereotipate.

Più che i paesaggi mozzafiato, che certamente contribuiscono al fascino del Paese, è stato il tessuto sociale italiano, intessuto di memoria, rispetto per le generazioni passate, inclusione e, soprattutto, un senso di accoglienza e condivisione che ha realmente catturato la sua attenzione.

La serie, prodotta da Amazon Studios in collaborazione con Lux Vide, trasporta lo spettatore in un universo di lusso e decadenza sulla costiera amalfitana, con Positano come cornice perfetta.

Williams interpreta Daniel De Luca, un ex marine americano con origini italiane, costretto a confrontarsi con il suo passato mentre lavora come “problem solver” in un esclusivo albergo.

La sua missione non è solo quella di risolvere le problematiche degli ospiti facoltosi, ma anche di ritrovare Alice, una delle figlie del proprietario (interpretato da Tommaso Ragno), scomparsa misteriosamente.

La trama si rivela ben più complessa di una semplice indagine di recupero: Daniel si troverà invischiato in una rete di segreti e intrighi, costretto a confrontarsi con figure oscure e a mettere in discussione le sue stesse convinzioni.

La regia, affidata al pluripremiato Adam Bernstein (celebre per il suo lavoro in “Breaking Bad”), promette un’esperienza visiva e narrativa intensa, che esplora i temi della famiglia, dell’identità e del senso di appartenenza.

Il cast internazionale e italiano, che include Maria Chiara Giannetta, Jordan Alexandra, Antonio Gerardi, Sam Haygarth e Alejandra Onieva, contribuisce a creare un universo ricco di sfumature e personaggi indimenticabili.

“Hotel Costiera” non è solo un thriller avvincente, ma anche un ritratto intimo e suggestivo di un’Italia che pulsa di vita, tradizioni e segreti celati tra le sue coste più belle.

Il 24 settembre, la serie sarà disponibile in streaming su Prime Video in diversi paesi, aprendo una finestra sul cuore pulsante della cultura italiana per un pubblico globale.