Ischia Film e Art Festival: Omaggio all’Eccellenza Creativa

Ischia Film e Art Festival: Un Omaggio all’Eccellenza Creativa e un Viaggio nell’Anima del Cinema e dell’ArteCasamicciola Terme si appresta ad accogliere l’ottava edizione dell’Ischia Film e Art Festival, un evento che si configura come un crocevia di talenti e un palcoscenico per celebrare le eccellenze nel panorama artistico nazionale e internazionale.

Sabato 6 settembre, in Piazza Marina, si terrà la cerimonia di consegna dei prestigiosi Visconti Award 2025, un appuntamento che vedrà la conduzione affidata a Cosetta Gigli e Manuela Pirozzi.

L’evento, sotto l’egida della Regione e della Città Metropolitana, coinvolgerà autorità locali, tra cui il Prefetto Morcone, l’Assessore Regionale alla Legalità, il Sindaco e Presidente della Provincia di Terni, Stefano Bandecchi, e la Presidente nazionale di Marevivo, Rosalba Giugni, a testimonianza dell’importanza attribuita all’iniziativa a livello istituzionale.

L’edizione 2025 sarà particolarmente ricca di riconoscimenti, che spaziano dal cinema alla musica, dalla pittura alla letteratura, con un focus speciale sulla fotografia di scena, grazie all’istituzione del Premio Salvatore Liguori.

Yvonne Sciò, acclamata per il suo recente lavoro alla Mostra del Cinema di Venezia con il documentario *Seven Women*, riceverà il Visconti Social Award, un riconoscimento che celebra un percorso artistico poliedrico, che l’ha vista protagonista come modella, attrice, conduttrice e regista, testimoniando una versatilità e una visione creativa uniche.

Il panorama dei premiati sarà illuminato dalla presenza di Maria Guerriero, giovane attrice e sceneggiatrice che incarna la nuova generazione del cinema indipendente, e di Nunzia Schiano, icona del teatro e del cinema, che riceverà il premio speciale ‘Arnaldo Delehaye’, omaggio a una carriera costellata di successi.

Giacomo Rizzo, con una filmografia prestigiosa a testimonianza della sua esperienza, riceverà il premio Visconti ‘Una Presenza’, un tributo a una carriera dedicata al cinema di qualità.

Marianna Mercurio, interprete di memorabili performance in film come *I fratelli De Filippo* e *Parthenope*, e recentemente acclamata per la sua interpretazione in *La Salita*, riceverà il riconoscimento L’Ortensia di Luchino Visconti, un’opera scultorea realizzata da Domenico Sepe che simboleggia l’eleganza e la raffinatezza del maestro Visconti.

Marco Arcieri, musicista che ha abbandonato la carriera ingegneristica per seguire la passione per il pianoforte, sarà premiato con il Premio Maestri per la Musica, sancito dal comitato artistico presieduto da Alessandro Castagnaro.

La pittrice russa Yana Rikushka, vincitrice del contest dedicato alla campagna internazionale Only One di Marevivo, e lo scrittore e giornalista Vittorio Del Tufo, autore de *L’Uovo di Virgilio*, insignito del riconoscimento Il Viaggiatore Oltre i Confini, arricchiranno ulteriormente il panorama dei premiati.

Un momento particolarmente commovente sarà dedicato alla memoria di Salvatore Liguori, artista raffinato, direttore dell’Accademia di recitazione del Teatro Totò e fotografo dal talento poetico, scomparso prematuramente.

Alla sua memoria è stato istituito il Premio Salvatore Liguori, che quest’anno sarà assegnato al giovane attore Antonio Ciorfito, in onore della sua mostra ‘Un set in tredici scatti’.

Il gala sarà impreziosito dal contributo del coreografo e Maestro Ettore Squillace, che riceverà il premio Franco Testa, e dalla performance dei sei finalisti della sezione dedicata alla canzone pop inedita.

L’ospite speciale, Alessia Moio, interprete e voce della canzone napoletana classica, aggiungerà un tocco di tradizione e di emozione alla serata.

La regia di scena, firmata da Vanessa Capossela, e la regia audio e video di Claudio Niola, contribuiranno a creare un’esperienza visiva e sonora indimenticabile, testimoniando l’impegno dell’Ischia Film e Art Festival nel promuovere l’eccellenza artistica e nel celebrare la bellezza in tutte le sue forme.