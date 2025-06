Ischia Film Festival: Jim Sheridan guida il talento emergente

Il Global Film e Music Festival, giunto alla sua ventitreesima edizione, si appresta a illuminare l’isola di Ischia dal 6 al 13 luglio, consacrandosi ancora una volta come cruciale punto di incontro tra il cinema emergente e l’industria cinematografica internazionale. Quest’anno, la prestigiosa giuria del contest Ischia Film Contest, un’arena dedicata a giovani autori, sarà presieduta dal rinomato regista irlandese Jim Sheridan, autore di opere emblematiche come “Nel nome del padre”, “Il mio piede sinistro” e “Brothers”, testimonianza della sua capacità di esplorare le profondità dell’animo umano con uno sguardo potente e commovente.Un’ondata di entusiasmo anima l’edizione 2024, testimoniata dalla partecipazione di circa mille giovani registi, provenienti da diverse parti del mondo, che hanno espresso il desiderio di misurare il proprio talento attraverso la piattaforma filmfreeway.com. Questa adesione massiccia sottolinea la percezione del festival come piattaforma privilegiata per lanciare nuove carriere nel panorama cinematografico globale, un’eredità consolidata da anni di successi e dalla presenza di autori che, in passato, hanno trovato in Ischia il loro trampolino di lancio.Il Global Film e Music Festival non è solo un concorso cinematografico, ma un vero e proprio ecosistema culturale che anima diverse location dell’isola. Proiezioni e incontri si susseguiranno tra le sale cinematografiche di Forio e Ischia Porto, le piazze di Casamicciola e Lacco Ameno, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente per il pubblico. La dimensione digitale del festival, resa possibile dalle piattaforme Mymovies.it ed Eventive.org, amplifica ulteriormente la sua portata, consentendo a un pubblico globale di partecipare alle proiezioni e agli eventi speciali.Accanto a Jim Sheridan, la giuria vedrà la partecipazione di personalità di spicco del mondo del cinema, tra cui Catherine Hardwicke, destinata a presiedere il festival nel 2025, e Trudie Styler, figura ormai iconica dell’evento, affiancata dal marito Sting. L’Accademia Internazionale Arte Ischia, guidata dal suo chairman onorario Tony Renis, svolge un ruolo fondamentale nell’organizzazione e nella promozione del festival, contribuendo a consolidarne la reputazione come fucina di talenti.Quest’anno, il festival renderà omaggio a figure chiave del cinema con premi speciali. Paul Feig, regista americano dietro a successi come “Another simple favor”, Timothy Crispian Sallis, scenografo inglese di grande spessore, e Giovanni Esposito, attore e regista italiano pronto a debuttare a Hollywood al fianco di George Clooney in un film di Noah Baubach – un’opportunità che potrebbe portare il progetto alla prestigiosa Mostra del Cinema di Venezia – saranno i protagonisti di questa celebrazione. La presenza di Giovanni Esposito, in particolare, testimonia l’importanza del festival come ponte tra il cinema indipendente italiano e le produzioni internazionali di alto livello, offrendo a giovani talenti l’opportunità di raggiungere vette inesplorate. L’Ischia Film Contest si conferma, dunque, non solo un evento culturale di grande rilevanza, ma anche un vero e proprio motore di crescita per il cinema italiano e internazionale.