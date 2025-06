Ischia Global Film Festival: Catherine Hardwicke, la regina di Twilight

A vent’anni dalla pubblicazione del primo romanzo che ha acceso la febbre per *Twilight*, un fenomeno culturale che ha ridefinito i canoni del racconto per giovani adulti e influenzato un’intera generazione, l’isola di Ischia si appresta ad accogliere una figura chiave nella sua trasposizione cinematografica. Catherine Hardwicke, la regista statunitense che ha saputo catturare l’essenza malinconica e ribelle di *Twilight* nel suo debutto al cinema nel 2008, assume il ruolo di Presidente della 22ª edizione dell’Ischia Global Film e Music Festival (6-13 luglio), un evento che da oltre due decenni rappresenta un ponte vitale tra il panorama cinematografico internazionale e il cuore pulsante della cultura campana.L’annuncio, rilasciato dal co-fondatore del festival Tony Renis, sottolinea il significato strategico di questa nomina. L’Ischia Global Film e Music Festival, sostenuto dall’Accademia Internazionale Arte Ischia, dalla DG Cinema e Audiovisivo del MiC e dalla Regione Campania, si conferma come piattaforma privilegiata per il confronto e lo scambio tra le eccellenze del cinema e della musica a livello globale. Il ritorno di Hardwicke, già onorata con il riconoscimento speciale nel 2023 in occasione dell’anteprima di *Mamma Mafia*, non è un mero ritorno, ma una celebrazione del suo impatto duraturo e della risonanza che il suo lavoro continua ad avere. La ricorrenza del ventennale di *Twilight*, segnata da nuove edizioni dei romanzi e da eventi dedicati ai fan in tutto il mondo, rende il suo coinvolgimento ancora più significativo, sancendo il legame indissolubile tra il fenomeno letterario e la sua potente trasposizione cinematografica.Hardwicke, tuttavia, non è definibile solo per il successo planetario di *Twilight*. La sua filmografia rivela un’autrice profondamente interessata all’esplorazione delle dinamiche giovanili, con opere significative come *Lords of Dogtown*, che lanciò la carriera di Heath Ledger, e *Thirteen*, un ritratto crudo e realistico dell’adolescenza femminile. La sua sensibilità artistica si estende oltre la regia, abbracciando discipline come l’architettura, la scenografia e la sceneggiatura, testimoniando una visione creativa poliedrica.La passione di Hardwicke per l’arte, la storia e la cultura italiana, unita alla sua profonda ammirazione per Napoli e la Campania, promette un contributo di grande valore per il festival. L’edizione 2024 si preannuncia come un momento di rinnovato dialogo tra Hollywood e il cinema italiano, un intreccio di storie e talenti che animerà l’isola di Ischia per otto giorni. Il programma, ricco di anteprime, proiezioni speciali, rassegne e incontri con protagonisti dell’audiovisivo e della musica, sarà accessibile gratuitamente e offrirà al pubblico l’opportunità di immergersi nell’atmosfera magica del cinema a cielo aperto. Il Social Cinema Forum affronterà temi di attualità, stimolando la riflessione critica e il dibattito pubblico. Come consuetudine, il festival sarà fruibile anche online attraverso le piattaforme Mymovies.it e Eventive.org, ampliando il raggio d’azione e rendendo l’esperienza accessibile a un pubblico globale.