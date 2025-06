Ischia Global Film Festival: Onora Timothy Sallis con il Premio Job

L’Ischia Global Film e Music Festival, giunto alla sua ventiduesima edizione (6-13 luglio), celebra l’eccellenza artistica onorando Timothy Crispian Sallis con il prestigioso Premio Ischia Enrico Job. La cerimonia, che si svolgerà a Casamicciola il 7 luglio, sottolinea il ruolo cruciale della scenografia nel cinema contemporaneo e il contributo inestimabile di Sallis, tre volte candidato all’Oscar, a definire l’estetica di alcuni dei titoli più iconici del panorama hollywoodiano.Sallis, nato nel 1959 e proveniente da una famiglia di attori – figlio di Elaine Usher e Peter Sallis – ha lasciato un’impronta indelebile con opere come *L’esercito delle 12 scimmie*, *Il gladiatore*, *Hannibal*, *Aliens – Scontro finale* e *A spasso con Daisy*. La sua capacità di creare mondi visivamente potenti e narrativamente significativi, in grado di trasportare lo spettatore in epoche e luoghi diversi, ha elevato la settima arte a forma d’arte complessa e affascinante. La sua ammirazione per la cultura e la storia italiana, già riconosciuta con il Cult Award di Capri, testimonia un legame profondo con il nostro paese.Il Premio Ischia Enrico Job, nato dall’iniziativa dell’Accademia Internazionale Arte Ischia, rende omaggio a un professionista che ha saputo coniugare maestria tecnica e sensibilità artistica, instaurando un rapporto umano e professionale duraturo con Lina Wertmüller, figura cardine nello sviluppo del festival. L’accademia intende così celebrare non solo l’abilità scenografica, ma anche il valore della collaborazione e del sodalizio artistico.In un’epoca segnata da anniversari significativi, il festival, a vent’anni dall’uscita del primo film di *Twilight*, accoglie come presidentessa Catherine Hardwicke, regista che ha saputo catturare lo spirito di una generazione con la trasposizione cinematografica della saga di Stephenie Meyer. Hardwicke, con il suo sguardo autentico e innovativo, ha contribuito a definire un nuovo linguaggio visivo nel cinema young adult.L’edizione 2024, aperta al pubblico ad ingresso gratuito, si propone come un caleidoscopio di eventi che spaziano dalle anteprime alla riscoperta dei classici, dagli incontri con gli artisti alle proiezioni in luoghi suggestivi dell’isola. Un’occasione unica per immergersi nel mondo del cinema e della musica, condividendo emozioni e ispirazioni.Per ampliare l’accessibilità e coinvolgere un pubblico ancora più vasto, il festival sarà trasmesso in streaming sulle piattaforme MYmovies ed Eventive.org, portando l’energia e la magia di Ischia oltre i confini dell’isola. L’iniziativa riflette un impegno verso l’innovazione e l’inclusione, elementi essenziali per il futuro del cinema e della cultura globale.