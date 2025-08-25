Jazz Inn Capri: Musica, Storia e Talenti Internazionali

Jazz Inn Capri: Un Viaggio Sonoro tra Storia, Innovazione e Talento InternazionaleQuest’estate, l’iconica isola di Capri si prepara ad accogliere l’attesissima quindicesima edizione di Jazz Inn Capri, un appuntamento che da anni consacra l’isola come un fulcro di eccellenza musicale nel panorama internazionale.

Più di una semplice rassegna, Jazz Inn Capri è un’immersione profonda nell’universo del jazz, un’esplorazione dei suoi molteplici volti, dalle radici storiche alle più audaci sperimentazioni contemporanee.

L’inaugurazione, martedì 26 alle ore 19:30 in una suggestiva piazzetta, segna il ritorno trionfale di The Italian Dixie Band.

Un’occasione unica per ripercorrere le origini del jazz, quell’energia primordiale che esplose nei quartieri vibranti di New Orleans all’alba del Novecento.

La band, fedele all’autenticità del suono originale, rievocherà l’atmosfera avvolgente di un’epoca, intrecciando melodie che raccontano storie di resilienza, speranza e gioia, arricchendo il repertorio con reinterpretazioni di classici della canzone italiana.

L’interpretazione strumentale, impeccabile e appassionata, offrirà un vivido affresco di un’epoca formativa per la cultura musicale mondiale.

Mercoledì 27, alle ore 21, la Certosa di San Giacomo si trasforma in un raffinato jazz club a cielo aperto.

Questo complesso monumentale, testimone silenzioso di secoli di storia, con le sue volte maestose e l’architettura trecentesca, offrirà uno scenario suggestivo per il concerto di Mario Rosini 4et.

Rosini, figura di spicco nel panorama musicale italiano, con una carriera costellata di successi e una popolarità consolidata, presenta un’esperienza musicale che fonde sapientemente elementi di pop, jazz e musica leggera, creando un linguaggio espressivo unico e immediatamente riconoscibile.

La sua capacità di reinterpretare brani classici e di creare composizioni originali, infuse di un’inconfondibile sensibilità melodica, promette una serata di emozioni intense e coinvolgenti.

Giovedì, sempre alle ore 21 nella Certosa di San Giacomo, la rassegna accoglie Nicole Zuraitis, un talento internazionale di rara intensità.

Cantante, cantautrice, pianista e arrangiatrice, Zuraitis vanta un curriculum impressionante, arricchito da un prestigioso Grammy Award e da quattro nomination aggiuntive.

La sua carriera, culminata con la Medaglia d’Oro dell’American Traditions Vocal Competition nel 2021, testimonia la sua straordinaria abilità e la sua profonda comprensione dell’arte vocale.

La sua presenza a Jazz Inn Capri rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire una voce potente e versatile, capace di spaziare tra generi e stili con eleganza e maestria.

La sua prima volta sull’isola azzurra sarà un evento memorabile per il pubblico e un ulteriore contributo alla reputazione di Jazz Inn Capri come vetrina di talenti internazionali.