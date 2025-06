Jeff Mills a SuoNato: Techno, Afrobeat e Dialoghi Culturali

Jeff Mills e il SuoNato Festival: Un Viaggio Sonoro tra Eredità, Innovazione e Dialoghi InterculturaliL’estate napoletana si preannuncia un crogiolo di esperienze musicali uniche, con il SuoNato Festival che si appresta a illuminare la ex Base Nato di Bagnoli con un calendario di eventi di straordinaria fattura. In prima linea, giovedì 3 luglio, l’attesissimo ritorno di Jeff Mills, figura seminale della scena techno globale, che presenterà il suo progetto “Tomorrow Comes The Harvest” in una performance dal vivo inedita.Mills, originario di Detroit e considerato un architetto del suono minimal techno, è anche uno dei fondatori del collettivo Underground Resistance, un movimento culturale e musicale che ha plasmato l’identità della techno di Detroit e la sua influenza a livello internazionale. “Tomorrow Comes The Harvest” rappresenta un’esplorazione ambiziosa che trascende i confini del genere, un dialogo musicale che fonde elementi di musica elettronica con influenze afrobeat, un’eredità che affonda le radici nel ricco patrimonio culturale africano. In questa nuova incarnazione, l’artista statunitense si avvale della sensibilità musicale di Jean-Phi Dary e Rasheeda Ali, amplificando ulteriormente la stratificazione sonora e l’intensità emotiva del progetto, originariamente concepito in collaborazione con il leggendario Tony Allen, pilastro dell’afrobeat nigeriano.Il SuoNato Festival, curato da Ufficio K, Palapartenope-Nonsoloeventi srl e Duel Production, si configura come un vero e proprio laboratorio culturale, un luogo di incontro tra generi e tradizioni, che celebra la diversità musicale e l’innovazione artistica. Oltre all’esibizione di Jeff Mills, il festival presenterà un cartellone di eventi eccezionali, con la partecipazione di artisti di calibro internazionale. Tra questi, spicca la presenza di Herbie Hancock, che il 21 luglio si esibirà con una formazione d’eccezione, includendo Terence Blanchard, James Genus, Lionel Loueke e Jaylen Petinaud, per un concerto che promette di essere un’esperienza musicale indimenticabile.Il ritorno dei CCCP, gruppo icona del punk italiano, l’8 luglio, aggiunge un ulteriore tassello di valore alla programmazione, evocando la potenza e la carica rivoluzionaria della loro musica. Il festival saprà inoltre offrire un panorama musicale variegato, con la presenza di artisti che spaziano dal folk al rap, dalla musica da camera alla dance music. I Patagarri, Walter Ricci, La Niña, Teenage Dream con Laura Esquivel, Willie Peyote, Coma Cose, Fabri Fibra, Psicologi e Ketama126 contribuiranno a creare un’atmosfera vibrante e coinvolgente, che riflette la ricchezza e la complessità della scena musicale contemporanea. Il SuoNato Festival si propone quindi come un viaggio sonoro attraverso identità culturali, sperimentazioni artistiche e un’incessante ricerca di nuove forme espressive, un’esperienza che arricchisce il tessuto culturale della Campania e offre al pubblico un’occasione unica per scoprire e celebrare la bellezza della musica in tutte le sue sfaccettature.