Siamo grati alla signora e al signor Kapoor per aver arricchito la nostra città con un segno di arte così bello.

La ragazza – la signorina – non è solo una brava traduttrice, ma è la figlia di Anish Kapoor, ed è più che un semplice traduttore.

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha espresso la sua gratitudine durante la presentazione della nuova stazione della Linea 7 della Metropolitana di Napoli, un’opera realizzata dallo scultore Anish Kapoor.

Un momento che, inizialmente, ha generato una piccola incomprensione.

L’artista era presente sul palco con la sua compagna, Oumaima Boumoussaoui, anziché con sua figlia.

De Luca si è prontamente corretto dopo essere stato richiamato da alcuni presenti: “La moglie, chiedo scusa.

” Questo episodio, però, non ha offuscato il valore dell’evento e ha, anzi, contribuito a sottolineare come Kapoor dimostri di essere un artista dal talento creativo.

“Siamo gemellati da questo punto di vista sui gusti”, ha affermato il Presidente, sottolineando la condivisione di una visione artistica.

La gaffe è stata presa con un sorriso da Kapoor e dalla sua compagna, che hanno visitato la stazione appena inaugurata e hanno tradotto in italiano le parole di Kapoor, espresse durante il discorso.

L’episodio, seppur minore, ha evidenziato la spontaneità e la capacità di autocorreggersi del Presidente De Luca, e ha contribuito a sottolineare la particolarità dell’evento, che unisce arte, cultura e innovazione tecnologica nel cuore di Napoli.

La presenza di Kapoor e il suo contributo artistico rappresentano un importante segnale di crescita e di apertura verso il mondo.