LDA a Marcianise: concerto gratuito con il nuovo singolo Shalla

Lunedì 23 giugno, alle ore 22:00, Marcianise (Caserta) si accende con l’energia di LDA, giovane astro nascente della scena musicale italiana, in un concerto a ingresso libero. L’evento, situato all’interno del Centro Commerciale Campania, segna il ritorno del cantautore romano sul palco, un ritorno atteso e che si accompagna all’uscita del suo ultimo singolo, “Shalla”.LDA, classe 2003, ha saputo, in un arco di tempo relativamente breve, catalizzare l’attenzione di un pubblico ampio e diversificato, tanto in Italia quanto all’estero. La sua parabola artistica è costellata di successi discografici, collaborazioni prestigiose e una ricerca stilistica in continua evoluzione, che lo ha portato a navigare tra le acque, a tratti tumultuose, della popolarità giovanile. “Shalla”, pubblicato l’11 aprile e immediatamente diffuso attraverso le principali piattaforme digitali e le emittenti radiofoniche, incarna questo percorso di trasformazione.Il brano non è semplicemente un nuovo singolo, ma un vero e proprio punto di snodo nella sua traiettoria artistica. “Shalla” si configura come una sintesi sapiente di influenze urban e ReB, elementi sonori che si fondono per creare un’atmosfera evocativa e introspettiva. Lungi dall’essere una mera composizione musicale, “Shalla” si rivela un’autentica dichiarazione d’intenti, un inno alla liberazione interiore e alla riscoperta di sé. Come confidato dallo stesso LDA, il singolo è un invito a abbandonare le catene del passato, ad abbracciare l’autenticità e a perseverare nonostante le difficoltà, un messaggio universale di resilienza e fiducia nel futuro.L’attesa per questo ritorno sul palco è stata preceduta da una serie di anticipazioni sui social media. LDA, in un’abile strategia di engagement con il suo pubblico, ha condiviso frammenti di freestyle, offrendo un assaggio della sua nuova energia creativa e confermando la sua volontà di elevare il panorama dell’ReB italiano con una voce distintiva e una sensibilità contemporanea. Il concerto di Marcianise si prospetta quindi come un’opportunità imperdibile per immergersi nelle nuove sonorità dell’artista, per ripercorrere i momenti più iconici della sua carriera e per testimoniare, dal vivo, l’evoluzione continua di un talento in costante divenire. Non solo un concerto, ma un vero e proprio rito di passaggio, un invito a lasciarsi trasportare dalle vibrazioni di una musica che parla al cuore.