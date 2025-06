Le Conversazioni: Tabù, un ponte tra Italia e USA.

Le Conversazioni, un ponte culturale tra Italia e Stati Uniti, celebra vent’anni di dialogo intellettuale con un’edizione 2025 che si preannuncia particolarmente intensa e stimolante. Ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini, il festival si articola in un percorso di incontri che, dopo un itinerario transatlantico, trova il suo culmine negli scenari incantevoli di Capri e Napoli, dal 27 giugno al 6 luglio. Otto serate dedicate a voci autorevoli e pensatrici del nostro tempo, un’occasione unica per assistere a conversazioni profonde e a volte provocatorie.A Capri, la Piazzetta Tragara, con la sua atmosfera magica al crepuscolo (ore 19), si trasforma in un palcoscenico per scrittori e registi di fama internazionale. La programmazione include Daniele Mencarelli, autore che ha saputo cogliere l’essenza delle fragilità umane; Manuel Vilas, voce narrante di un’Europa in trasformazione; Annabelle Hirsch, esploratrice di identità complesse e sfaccettate; Ari Aster, regista capace di sondare le profondità dell’inconscio; Anne Applebaum, analista acuta dei mutamenti geopolitici; e Bennett Miller, maestro del cinema di impegno civile. Ogni appuntamento è un’occasione per il pubblico di entrare in contatto diretto con queste figure, attraverso il dialogo con Antonio Monda, curatore sapiente e guida esperta.L’edizione 2025 si distingue per un tema centrale, potente e attuale: “Tabù”. Un’esplorazione coraggiosa dei limiti del discorso, delle zone d’ombra che la società tende a relegare ai margini, dei silenzi che nascondono verità scomode. Il festival intende affrontare ciò che è stato storicamente proibito, censurato o stigmatizzato, offrendo uno sguardo critico sulle dinamiche culturali, sociali e morali che plasmano le nostre vite. Non si tratta semplicemente di elencare i tabù del passato, ma di interrogarsi sulla loro persistenza nel presente, sui meccanismi che li mantengono attivi e sulle possibili vie per la loro ridefinizione.A Napoli, il cuore pulsante dell’iniziativa si sposta a FOQUS-Fondazione Quartieri Spagnoli (ore 19), dove Fulminacci e Massimo Cacciari offriranno prospettive uniche su questo tema complesso. Fulminacci, con la sua voce poetica e ironica, porterà una ventata di freschezza e originalità, mentre Massimo Cacciari, filosofo e intellettuale di spicco, offrirà una riflessione più profonda e teorica.Le Conversazioni Capri 2025, presentato da Dazzle Communication, con la collaborazione del Comune di Capri, il sostegno di SIAE, Fondazione Lottomatica e sponsor privati, si propone come un faro culturale, un luogo di incontro tra diverse sensibilità e prospettive, un invito a confrontarsi con le sfide del nostro tempo. L’ingresso libero fino a esaurimento posti sottolinea l’impegno del festival verso un pubblico ampio e diversificato, desideroso di partecipare a un dibattito aperto e costruttivo, capace di illuminare le zone d’ombra della nostra esistenza e di promuovere una maggiore consapevolezza critica. È un’occasione per decostruire pregiudizi, favorire l’empatia e stimolare un pensiero indipendente, contribuendo così a costruire un futuro più inclusivo e tollerante.