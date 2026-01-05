cityfood
martedì 6 Gennaio 2026
Napoli Cultura

Los Angeles Italia: un ponte culturale verso gli Oscar

redazione napoli
redazione napoli

La conclusione del Sorrento Film and Food Festival segna una tappa fondamentale nel percorso di avvicinamento alla XXI edizione del Los Angeles Italia – Film, Fashion and Art Festival, evento che si terrà dall’8 al 14 marzo al prestigioso Chinese Theatre di Hollywood, nell’immediato anticipo della cerimonia degli Academy Awards.

Raffaella De Laurentiis, produttrice e figura chiave del festival, ne delinea l’importanza come culmine di un itinerario che ha visto il coinvolgimento di altre piattaforme di promozione cinematografica italiana di eccellenza: Ischia Global Film e Music Festival, Capri Hollywood, e ora, l’espansione verso la costa californiana.

In un panorama globale sempre più competitivo, dove la California si conferma epicentro di ambizioni artistiche e produttive, le iniziative culturali come il Los Angeles Italia Festival assumono un ruolo strategico, divenendo veri e propri veicoli di dialogo e scambio.

Il recente Capri Hollywood, con la sua ricca programmazione e i suoi riconoscimenti, ha contribuito a rafforzare questo ponte culturale tra il cinema europeo e l’industria statunitense, preludio di un’esperienza più ampia e articolata.
Il festival, come sottolinea De Laurentiis, deve gran parte del suo successo all’intuizione del suo fondatore, Pascal Vicedomini.
La sua visione si è concretizzata nella creazione di una connessione duratura tra l’Italia e la California, precisamente nel momento di massima intensità della stagione degli Oscar.
Questo progetto non solo offre una vetrina istituzionale a talenti emergenti e affermati del cinema, della moda, dell’arte e dell’enogastronomia, ma favorisce l’incontro e la collaborazione tra professionisti di diversi settori creativi.

Il Los Angeles Italia Festival si configura quindi come una forma di diplomazia culturale, un’opportunità per esaltare la ricchezza e la diversità del patrimonio italiano, ben oltre i confini del cinema.
Musica, moda, arte e gastronomia si intrecciano in un’unica piattaforma, offrendo al pubblico internazionale un’esperienza immersiva nella cultura italiana.
L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno di istituzioni chiave come l’Istituto Capri nel Mondo, il Ministero della Cultura e Intesa Sanpaolo, e gode del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La collaborazione con il Consolato Generale d’Italia in California e l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles rafforza ulteriormente il legame con la comunità italiana all’estero e promuove l’immagine dell’Italia nel mondo, alimentando un dialogo costruttivo e stimolante tra culture diverse.

Il festival si presenta quindi come un evento di rilevanza strategica, capace di contribuire alla crescita economica e culturale dell’Italia e di rafforzare il suo ruolo di protagonista nel panorama internazionale.

