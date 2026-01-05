Los Angeles Italia: un ponte culturale verso gli Oscar

La conclusione del Sorrento Film and Food Festival segna una tappa fondamentale nel percorso di avvicinamento alla XXI edizione del Los Angeles Italia – Film, Fashion and Art Festival, evento che si terrà dall’8 al 14 marzo al prestigioso Chinese Theatre di Hollywood, nell’immediato anticipo della cerimonia degli Academy Awards.

Raffaella De Laurentiis, produttrice e figura chiave del festival, ne delinea l’importanza come culmine di un itinerario che ha visto il coinvolgimento di altre piattaforme di promozione cinematografica italiana di eccellenza: Ischia Global Film e Music Festival, Capri Hollywood, e ora, l’espansione verso la costa californiana.

In un panorama globale sempre più competitivo, dove la California si conferma epicentro di ambizioni artistiche e produttive, le iniziative culturali come il Los Angeles Italia Festival assumono un ruolo strategico, divenendo veri e propri veicoli di dialogo e scambio.

Il recente Capri Hollywood, con la sua ricca programmazione e i suoi riconoscimenti, ha contribuito a rafforzare questo ponte culturale tra il cinema europeo e l’industria statunitense, preludio di un’esperienza più ampia e articolata.

Il festival, come sottolinea De Laurentiis, deve gran parte del suo successo all’intuizione del suo fondatore, Pascal Vicedomini.

La sua visione si è concretizzata nella creazione di una connessione duratura tra l’Italia e la California, precisamente nel momento di massima intensità della stagione degli Oscar.

Questo progetto non solo offre una vetrina istituzionale a talenti emergenti e affermati del cinema, della moda, dell’arte e dell’enogastronomia, ma favorisce l’incontro e la collaborazione tra professionisti di diversi settori creativi.

Il Los Angeles Italia Festival si configura quindi come una forma di diplomazia culturale, un’opportunità per esaltare la ricchezza e la diversità del patrimonio italiano, ben oltre i confini del cinema.

Musica, moda, arte e gastronomia si intrecciano in un’unica piattaforma, offrendo al pubblico internazionale un’esperienza immersiva nella cultura italiana.

L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno di istituzioni chiave come l’Istituto Capri nel Mondo, il Ministero della Cultura e Intesa Sanpaolo, e gode del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La collaborazione con il Consolato Generale d’Italia in California e l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles rafforza ulteriormente il legame con la comunità italiana all’estero e promuove l’immagine dell’Italia nel mondo, alimentando un dialogo costruttivo e stimolante tra culture diverse.

Il festival si presenta quindi come un evento di rilevanza strategica, capace di contribuire alla crescita economica e culturale dell’Italia e di rafforzare il suo ruolo di protagonista nel panorama internazionale.