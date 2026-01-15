Luca Ascierto: un viaggio nell’anima tra amore e dolore.

“La Forza dell’Amore” di Luca Ascierto, pubblicato da Giannini Editore nella collana “Sorsi” (vol.

37), non è semplicemente una raccolta di poesie, ma una vera e propria immersione nell’anima di un giovane autore che si confronta con l’inevitabile complessità dell’esistenza.

In novantasette pagine, quarantadue componimenti si dispiegano, tessendo un arazzo emotivo che oscilla tra l’estasi amorosa e l’abisso dell’abbandono, la gioia effimera e l’ombra della depressione.

Luca Ascierto, a soli ventidue anni, già autore di “Movimenti dell’anima”, si presenta come un osservatore acuto e sensibile, un cronista dei propri turbamenti e delle proprie scoperte.

Il libro si configura come un diario intimo, non scritto con la rigidità di un’agenda, ma composto da frammenti di vita, emozioni sedimentate e trasformate in versi.

L’amore e l’abbandono emergono come forze motrici, non entità separate, bensì due facce complementari di una medaglia che riflette la precarietà e la bellezza dell’esperienza umana.

Lungi dall’ambizione di fornire risposte definitive, l’autore intende offrire uno sguardo autentico e personale su tematiche universali.

Il libro è il tentativo di trascendere la dimensione autobiografica, di elevare le esperienze individuali a simboli di una condizione umana più ampia, con la speranza di suscitare empatia e risonanza nel lettore.

La poesia sulla depressione, scritta prima del suo esordio letterario, si distingue per uno stile cupo e un finale emblematico: la scelta del protagonista, rappresentato con cruda sincerità, non è presentata come una tragedia assoluta, ma come una liberazione dolorosa, un atto disperato di auto-affermazione.

Questo approccio coraggioso affronta un tema spesso tabù, offrendo una prospettiva inedita e stimolante.

Il libro non si limita all’esplorazione del paesaggio interiore.

Emergono, con forza evocativa, le cicatrici lasciate dalle guerre, il ricordo indelebile della Shoah, temi che riflettono un’attenzione profonda verso la sofferenza umana e la fragilità dell’esistenza.

“Il vento dei ricordi” ed “Esseri Umani” sono solo due esempi di come l’autore intreccia la sfera personale con la storia collettiva, creando un dialogo intenso tra il singolo e il mondo.

Il filo conduttore dell’opera è un inno alla vulnerabilità, un invito a rivendicare la propria autenticità emotiva.

Luca Ascierto, figlio del noto oncologo Paolo Ascierto, non edulcora il dolore, non nasconde le ferite.

Attraverso un linguaggio appassionato e lirico, si spoglia delle sue difese, offrendo al lettore un’esperienza intensa e commovente.

“La Forza dell’Amore” non è solo una raccolta di poesie, ma un viaggio nell’anima, un’esplorazione delle profondità del cuore umano, dove la dolcezza e il dolore si fondono in un’unica, ineludibile verità.