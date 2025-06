Luca Lombardo: *Todo Cambia*, un Viaggio Inatteso tra Sogni e Trasformazioni

Luca Lombardo e *Todo Cambia*: Un Viaggio Inatteso tra Trasformazioni, Poesia e la Promessa di PartenzaDopo il successo internazionale di *Poubelle*, con la sua contagiosa leggerezza declinata in mille nasi rossi, Luca Lombardo si reinventa in *Todo Cambia – Elogio al mutamento*, un’opera che trascende la semplice performance teatrale, divenendo un vero e proprio catalizzatore di sogni sopiti e aspirazioni celate. Prodotto da Alessandro Alfieri e con la regia poetica di Augusto Fornari, lo spettacolo, distribuito da AG Spettacoli, si preannuncia un’esperienza immersiva che esplora il cambiamento come forza motrice dell’esistenza umana. Il tour 2025/2026 attraverserà la penisola, con una speciale devozione per Napoli, città natale dell’artista, dove l’eco delle sue radici risuonerà con particolare intensità.*Todo Cambia* è un caleidoscopio di identità. Oltre quaranta metamorfosi sceniche scandiscono il ritmo dello spettacolo, rivelando uno spettro di personaggi e situazioni che riflettono le molteplici sfaccettature della vita. Lombardo, con una maestria che fonde trasformismo, comicità fisica, poesia e teatro visivo, costruisce un universo dove l’apparenza è fluida, l’imprevisto è la norma e la risata è ponte verso la riflessione. Non si tratta di un semplice intrattenimento, ma di un invito a confrontarsi con la propria evoluzione, con le cicatrici del passato e con le speranze per il futuro.L’elemento distintivo, la vera linfa vitale di *Todo Cambia*, risiede nell’inatteso coinvolgimento di un membro del pubblico. Ad ogni replica, un fortunato spettatore viene estratto a sorte e introdotto in un quadro mimico surreale, un intermezzo onirico che lo trascina in una dimensione sospesa tra realtà e immaginazione. La sorpresa culmina con un gesto concreto: un vero viaggio, un’opportunità tangibile per concretizzare i sogni rimandati. Questo momento, arricchito dalla collaborazione di ‘Fruit Village’, sottolinea la capacità del teatro di ispirare all’azione, di spingere oltre i confini dell’immaginazione e di trasformare la contemplazione in esperienza.Lo spettacolo è un dialogo intimo tra il bambino interiore, fragile e curioso, e l’adulto, spesso intrappolato in dinamiche nevrotiche e auto-impostesi. È un percorso di riconciliazione con se stessi, una danza commovente che celebra la diversità, l’unicità di ogni individuo e la bellezza che si cela nelle imperfezioni. *Todo Cambia* non è solo uno spettacolo da vedere, ma un’esperienza da vivere, un’occasione per risvegliare il proprio spirito d’avventura e, forse, per finalmente partire verso l’ignoto.