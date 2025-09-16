Luchè alla Reggia di Caserta: un concerto imperdibile nell’estate 2026

Luchè, uno degli esponenti più acuti e innovativi della scena rap contemporanea italiana, porterà la sua energia performativa e la profondità del suo immaginario sonoro alla Reggia di Caserta l’11 luglio 2026.

L’evento si configura come un capitolo significativo di “Un’Estate da Belvedere”, una prestigiosa rassegna estiva che consolida il ruolo della Reggia come polo di eccellenza per la musica dal vivo di respiro nazionale.

La scelta di Luchè, reduce da un trionfale concerto sold-out presso l’Unipol Forum di Milano, testimonia la sua crescente popolarità e il suo impatto culturale.

Il rapper napoletano, noto per la sua abilità nel coniugare lirismo tagliente, sperimentazione sonora e narrazione intensa, offrirà al pubblico un’esperienza musicale immersiva, capace di trascendere i confini del genere hip hop.

“Un’Estate da Belvedere” si conferma un calendario ricco e variegato, che abbraccia generi e stili diversi, a riprova della volontà di creare un’offerta culturale inclusiva e stimolante.

A precedere l’attesissima performance di Luchè, la Reggia ha ospitato concerti di calibro internazionale come quelli di Francesco De Gregori, Giorgia e Gianna Nannini, mentre il futuro prossimo vedrà l’incontro con l’eclettismo di Caparezza e le atmosfere coinvolgenti delle dieci date dedicate a Gigi D’Alessio.

L’evento con Luchè si inserisce in un percorso di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del territorio campano, sfruttando la suggestività e la maestosità della Reggia di Caserta come cornice ideale per un’esperienza di intrattenimento di alto livello.

I biglietti per lo spettacolo di Luchè saranno messi in vendita a partire da domani, mercoledì 17 settembre 2025, alle ore 14.00 attraverso i canali di prevendita online autorizzati.

Per coloro che preferiscono i punti vendita fisici, la disponibilità dei biglietti inizierà lunedì 22 settembre 2025, alle ore 11.00.

Si consiglia vivamente di attivarsi tempestivamente per assicurarsi un posto in questo evento imperdibile.