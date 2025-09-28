Luisa Conte: Omaggio a una pioniera del teatro napoletano

Martedì 30 settembre, alle ore 10:30, il Teatro Sannazaro di Napoli si apre a un’occasione unica: un omaggio a Luisa Conte, figura chiave e paradigma di innovazione nel panorama teatrale italiano del Novecento.

L’evento, intitolato “Luisa Conte: il teatro al femminile”, non si limita a una celebrazione postuma, ma mira a rileggere e riproporre l’eredità di una donna che ha radicalmente trasformato il concetto stesso di teatro e di impresa culturale.

La giornata vedrà protagonisti attori di spicco come Isa Danieli, Mario Aterrano, Gino Curcione, Ingrid Sansone e Lara Sansone, affiancati dalle giornaliste Roberta D’Agostino e Gioconda Marinelli, quest’ultima anche autore della biografia di Conte, il cui sguardo autorevole arricchirà l’analisi della sua figura.

L’incontro si svilupperà attraverso testimonianze dirette, evocative letture sceniche e approfondimenti critici, offrendo al pubblico una panoramica a 360 gradi del percorso artistico e imprenditoriale di Luisa Conte.

Luisa Conte fu più di una talentuosa attrice; fu un’antesignana, una pioniera che infranse barriere in un’epoca dominata da una rigida gerarchia maschile, sia nel mondo dello spettacolo che in quello imprenditoriale.

La sua abilità non risiedeva solo nella recitazione, ma nella capacità di conciliare visione artistica e gestione aziendale, un binomio rarissimo e fondamentale per la sopravvivenza e la crescita del teatro stesso.

Ella incarnò una leadership femminile coraggiosa e lungimirante, anticipando di decenni dinamiche che oggi emergono con maggiore evidenza.

L’anno 1971 segna una svolta cruciale: l’assunzione della direzione del Teatro Sannazaro.

Conte non si limitò a interpretare ruoli sulla scena, ma si assunse la responsabilità di guidare l’intero teatro, agendo come punto di riferimento artistico, amministrativo e culturale.

La sua gestione non fu una mera amministrazione, ma una vera e propria rivoluzione.

Il Sannazaro, sotto la sua direzione, divenne un laboratorio pulsante, un crocevia di generi e forme espressive: dalle commedie popolari, che testimoniavano un legame profondo con il pubblico, ai testi contemporanei, alle sperimentazioni che osavano rompere gli schemi.

Si creò un ecosistema culturale unico, capace di coniugare la valorizzazione del patrimonio teatrale napoletano con un’apertura all’innovazione.

Questo incontro non è solo un’occasione per ricordare Luisa Conte, ma anche per interrogarsi sul significato della leadership femminile nel mondo dell’arte, ieri e oggi.

È un momento per riscoprire figure esemplari che, con coraggio e determinazione, hanno aperto nuove strade in contesti spesso ostili, ispirando generazioni di artiste e imprenditrici.

È un’occasione per riflettere sull’importanza di modelli di riferimento che dimostrano come la creatività, l’audacia e la responsabilità possano convergere per creare un’eredità duratura nel tempo.

L’evento si configura quindi come un’opportunità per rinnovare l’attenzione verso una figura che ha profondamente segnato la storia del teatro italiano e per alimentare un dialogo costruttivo sul ruolo delle donne nella cultura contemporanea.