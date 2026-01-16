Macry: Va’ pensiero, riflessioni sul nostro tempo in trasformazione

Lunedì 19 gennaio, alle ore 17:30, la Saletta Rossa dello spazio Guida a Napoli si apre a una riflessione cruciale con la presentazione di “Va’ pensiero.

Appunti dal Terzo Millennio”, l’ultimo saggio di Paolo Macry, pubblicato da Guida Editori.

L’evento, arricchito dalla presenza di stimati giornalisti e opinionisti – Marco Demarco, Francesco Tuccillo, direttore della piattaforma Nagorà, e Claudio Velardi – si preannuncia come un’occasione per dissezionare il complesso mosaico del presente, un’epoca segnata da accelerazioni disruptive e contraddizioni stridenti.

Macry, figura di spicco nella storia contemporanea e Professore emerito all’Università Federico II, non offre un semplice resoconto degli ultimi cinque anni, ma una diagnosi impietosa e lucida.

L’opera attinge a una selezione di articoli precedentemente pubblicati su Nagorà, trasformandoli in un’analisi coerente e profondamente incisiva.

Il libro non elude gli eventi più traumatici – la devastante pandemia globale, la frantumazione dell’illusione di una pace duratura in Europa, le inenarrabili tragedie del 7 ottobre e la successiva escalation di violenza a Gaza – ma li integra in un quadro più ampio, che include le promesse di un futuro radicalmente trasformato, come l’irruzione dell’Intelligenza Artificiale e le nascenti forme di resistenza giovanile contro regimi oppressivi.

La sua penna si muove agilmente tra il macro e il micro, cogliendo la fragilità della vita quotidiana, le dinamiche oscure della politica, le superficialità dello spettacolo e la loro influenza sulla coscienza collettiva.

Dal cinema ai talk show, da Sanremo alla politica, Macry non giudica con sbrigativo moralismo, ma indaga le radici di un’epoca che sembra aver smarrito i punti di riferimento.

L’autore invita a una riflessione critica, un esercizio di dubbio costante, in cui l’opinione personale è un punto di partenza, non una conclusione.

“Va’ pensiero.

Appunti dal Terzo Millennio” si colloca all’interno di una vasta produzione intellettuale che ha visto Macry confrontarsi con tematiche sociali e politiche del Mezzogiorno e dell’Europa, spaziando dal XVIII al XX secolo.

Autore di numerosi volumi pubblicati da prestigiose case editrici (Guida, Einaudi, Mulino, Laterza), Macry ha collaborato con importanti testate giornalistiche (Corriere della Sera, Corriere del Mezzogiorno, Il Mattino, La Repubblica) ed è editorialista de *Il Riformista*.

Il libro si configura come un contributo essenziale per comprendere le sfide e le opportunità di un mondo in profonda trasformazione, un’epoca che richiede un’analisi rigorosa e una visione coraggiosa.

L’opera non intende fornire risposte definitive, ma stimolare un dibattito aperto e costruttivo, un’occasione per confrontarsi con le incertezze e le complessità del nostro tempo.