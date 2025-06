Maradona, San Gennaro e i Miracoli: Anteprima a Napoli

Sabato 21 giugno, alle ore 21:00, il cineteatro La Perla, in via Nuova Agnano 35, si appresta a ospitare l’attesissima anteprima di “Maradona, San Gennaro e lo sciopero dei miracoli”, l’affascinante docufilm diretto da Giulio Gargia. L’evento segna l’apertura solenne della ventesima edizione del Tam Tam Digifest, un festival quest’anno interamente dedicato all’esplorazione del fumetto e del cinema d’animazione, linguaggi che si intrecciano in maniera significativa all’interno della narrazione del film.Il progetto, frutto della collaborazione tra Cooperativa Tam Tam, Millennium Cinematografica e Michelangelo Film, si configura come un’opera ibrida, un esperimento audace che sovrappone il rigore del documentario alla libertà della finzione e all’espressività dell’animazione. Gargia, con maestria, dipinge un ritratto vivido e poliedrico di Napoli, una città che si muove tra la concretezza del presente e la ricchezza della sua mitologia.Il film, lungi da una semplice biografia, indaga le complesse interazioni tra due figure che hanno incarnato, e continuano a incarnare, l’identità e le passioni della città: Diego Armando Maradona, un idolo calcistico globale, e San Gennaro, patrono di Napoli, custode di una fede millenaria. L’interpretazione di Maradona è affidata all’estro di Zap Mangusta, alias Diego Pesaola, un omaggio al padre, il leggendario Petisso Bruno, mentre Patrizio Rispo dà volto e voce a San Gennaro. L’anteprima si preannuncia un evento di grande richiamo, con la presenza confermata degli attori protagonisti e di numerosi membri del cast, offrendo al pubblico un’occasione unica per immergersi in un racconto originale che interroga i confini tra realtà, fede, memoria e leggenda, e che invita a riflettere sul ruolo delle icone popolari nella costruzione dell’immaginario collettivo e nella resilienza di una comunità. Il film non si limita a presentare due figure emblematiche, ma intende decostruire il concetto stesso di “miracolo” in un’epoca segnata dalla perdita di certezze e dalla ricerca di senso.