Marcello Rumma: Sei Anni di Innovazione Culturale a Napoli

Il 1° ottobre 2024, la libreria La Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli sarà il palcoscenico di un evento significativo: la presentazione del volume “Sei anni di Marcello Rumma, 1965-1970”, un’opera curata da Gabriele Guercio e Francesco Guzzetti, edita da Artem.

Questa pubblicazione rappresenta la prima analisi critica approfondita di un’iniziativa culturale e di un impegno civile che ha lasciato un’impronta indelebile nella trasformazione del panorama artistico e culturale italiano della seconda metà del Novecento.

Gli anni che il volume esplora vedono Marcello Rumma attivo su molteplici fronti, interagendo tra direzione artistica, collezionismo, organizzazione di mostre, amicizia con artisti e intellettuali, e infine, direzione di una casa editrice.

Il suo obiettivo era creare ponti: tra Salerno e l’Europa, tra la cultura e la società, tra l’individuo e la collettività, tra passato e presente.

Testimonianze raccolte rivelano come ogni sua azione fosse parte di un progetto più ampio, un disegno coerente volto a sollecitare nuove connessioni e prospettive.

L’opera non si limita a una mera cronologia degli eventi, ma mira a ricostruire il significato profondo di un percorso innovativo, esaminando le dinamiche interne e le relazioni esterne che lo hanno caratterizzato.

Si propone come un mosaico di voci e prospettive, frutto di una ricerca accurata che attinge a diverse discipline: storia dell’arte, sociologia, critica letteraria.

La pubblicazione si distingue per la sua originalità metodologica: non si concentra su un singolo aspetto o fenomeno, ma cerca di cogliere l’essenza di un’esperienza complessa e multiforme.

L’approccio è multidisciplinare e si avvale di un ricco apparato iconografico e documentale, che consente al lettore di immergersi completamente nel contesto storico e culturale dell’epoca.

La presentazione del volume vedrà la partecipazione di Gabriele Guercio, Francesco Guzzetti e altri esponenti del mondo dell’arte e della cultura napoletana.

L’evento si preannuncia come un’occasione unica per ripercorrere un capitolo fondamentale della storia culturale italiana e per celebrare la figura di Marcello Rumma, intellettuale e animatore di una stagione di fervore creativo e innovazione.

L’opera offre una chiave di lettura essenziale per comprendere le radici del presente e per orientarsi nel complesso panorama culturale contemporaneo.