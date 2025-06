Massive Attack a Napoli: Ritorno Epico al Noisy Naples Fest 2025

Il Noisy Naples Fest si appresta a celebrare la sua ottava edizione con un evento di apertura che si preannuncia epico: l’inatteso ritorno dei Massive Attack all’Arena Flegrea. L’attesa è palpabile, alimentata dai ricordi di esibizioni memorabili che hanno segnato il panorama musicale napoletano nel 2003, 2008 e 2016. Questa volta, il gruppo originario di Bristol, guidato da Robert “3D” Del Naja – un dichiarato e appassionato tifoso del Napoli – e Grant “Daddy G” Marshall, si presenta con una produzione live ambiziosa, integrando elementi visivi e concettuali che trascendono la semplice esecuzione musicale.I Massive Attack non sono soltanto una band; sono un’istituzione. Pioniere del “Bristol Sound” e artefici del trip hop, hanno radicalmente trasformato il linguaggio musicale, fondendo l’energia del hip hop con la sperimentazione elettronica, l’eco del dub e del reggae, e l’atmosfera rarefatta della musica ambient. La loro innovazione risiede nella capacità di decostruire le convenzioni, eliminando spesso i ritornelli a favore di un’immersione emotiva, intensificata da crescendo di chitarre distorte, sontuosi arrangiamenti orchestrali e pulsanti linee di basso. Questo approccio, deliberatamente in contrasto con l’effervescenza della scena dance britannica, ha dato vita a un suono più introspettivo, riflessivo e profondamente suggestivo.Il tour italiano, che vede Napoli come tappa centrale, si configura come un’occasione per riassaporare un catalogo di classici, ma anche per scoprire le nuove direzioni che il collettivo ha intrapreso. Il concerto di Milano, primo atto del tour, ha visto Del Naja esprimere la sua vicinanza al pubblico napoletano in un saluto in italiano, sottolineando il legame affettivo che unisce la band alla città.L’aspetto più peculiare dello spettacolo in Arena Flegrea risiede nella collaborazione con United Visual Artists, una partnership nata nel 2003 che viene ora ripresa con una nuova intensità concettuale. Il gruppo dichiara di aver “invertito gli algoritmi” per esporre le “anomalie” intrinseche ai sistemi, creando un ciclo di feedback ricorsivo che mira a innescare un dialogo critico. Questa performance non è semplicemente un concerto; è una riflessione, un’indagine sulle fragilità dell’identità individuale e sulla crisi delle istituzioni democratiche nel contesto di un mondo in rapido e turbolento cambiamento.Il Noisy Naples Fest 2025 non si ferma qui. Il calendario estivo si arricchisce di ulteriori appuntamenti di alto profilo. Il 4 luglio, i Thirty Seconds to Mars, band statunitense guidata dal premio Oscar Jared Leto, porteranno la loro energia rock al sud Italia. Seguirà, il 9 settembre, un evento esclusivo con Eduardo De Crescenzo, intitolato “Tuttoinsieme”. A luglio, gli Afterhours celebreranno il ventennale di “Ballate per piccole iene”, mentre settembre vedrà l’arrivo dei leggendari Europe, interpreti dell’iconico “The Final Countdown”, e degli Almamegretta, che festeggeranno il trentennale del loro album seminale, “Sanacore”. L’edizione 2025 si preannuncia dunque come un crocevia di generi e di epoche, un festival capace di intercettare le sensibilità di un pubblico eterogeneo e di offrire un’esperienza musicale indimenticabile.