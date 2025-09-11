Monte Sant’Angelo: la stazione che unisce arte e metropolitana

La recente apertura della stazione di Monte Sant’Angelo, nodo cruciale della Linea 7 della metropolitana di Napoli, rappresenta molto più di un semplice ampliamento del sistema di trasporto pubblico.

Si configura come un intervento urbanistico e artistico di rilevanza nazionale, un’opera ibrida che fonde funzionalità infrastrutturale e espressione creativa, incarnando l’ambizione di una Napoli contemporanea che proietta la sua identità verso il futuro.

Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha giustamente sottolineato il significato simbolico di questa stazione, delineandola come un’icona della Napoli del XXI secolo.

Il progetto, nato da un’iniziativa risalente agli anni ’90, ha affrontato le inevitabili vicissitudini burocratiche e finanziarie che spesso affliggono interventi di tale portata.

La ripresa dei lavori quattro anni fa, grazie alla collaborazione tra Regione Campania ed EAV, ha permesso di concretizzare una visione che rischiava di rimanere confinata nel limbo dei progetti incompiuti.

L’intervento artistico di Anish Kapoor, scultore di fama internazionale, eleva la stazione a un livello superiore, trasformandola in un’esperienza estetica coinvolgente.

L’artista, noto per le sue installazioni monumentali e la sua capacità di manipolare la luce e lo spazio, ha concepito un ingresso che trascende la mera funzione di accesso alla rete metropolitana.

Le sue opere, spesso caratterizzate da forme organiche e volumi impalpabili, sembrano dialogare con l’ambiente circostante, creando un senso di meraviglia e mistero.

L’interpretazione del Governatore, che paragona l’opera a una “donna che si apre alla vita”, suggerisce una valenza mitica e allegorica, un invito all’accoglienza e alla speranza.

L’investimento di 400 milioni di euro, sostenuto dalla Regione Campania, testimonia un impegno concreto nella riqualificazione urbana e nella promozione della cultura.

La stazione di Monte Sant’Angelo si pone in continuità con il progetto realizzato a Scampia, condividendo la stessa filosofia di integrazione tra architettura, arte e mobilità sostenibile.

La scelta di Kapoor, artista capace di creare opere che superano i confini del linguaggio visivo, non è casuale: è una dichiarazione d’intenti, un segnale di una Napoli che guarda all’innovazione e alla bellezza come motori di sviluppo.

La complessa relazione tra luce e ombra, elemento distintivo dell’intervento di Kapoor, contribuisce a creare un’atmosfera suggestiva, quasi spirituale.

La discesa nella stazione, illuminata da una luce zenitale, diventa un percorso iniziatico, un viaggio alla scoperta di un luogo che trascende la sua funzione primaria.

Si tratta di un’opera che non si limita a essere fruita, ma che invita alla riflessione, stimolando la creatività e l’immaginazione.

L’auspicio è che questo nuovo tassello nell’arredo urbano napoletano non solo migliori la qualità della vita dei cittadini, ma diventi anche un ulteriore volano per il turismo culturale, contribuendo a costruire un’immagine di Napoli sempre più dinamica e accogliente.