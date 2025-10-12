Music for People: Giovani Musicisti a Elea-Velia, un’Eco di Speranza

Nel cuore del Cilento, tra le vestigia silenziose di Elea-Velia, un’eco giovanile si appresta a irrompere, trasformando l’antica polis greca in un vibrante palcoscenico di incontro e crescita.

La quarta edizione di “Music for People”, promossa dalla Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo (Bimed), si dispiegherà dal 13 al 16 ottobre, accogliendo un coro di voci e strumenti provenienti da scuole musicali di tutta Italia, per un’esperienza formativa che trascende il semplice apprendimento musicale.

L’iniziativa, sostenuta dal Parco Archeologico di Paestum e Velia, dal Comune di Ascea e dalla Fondazione Carisal, si configura come un vero e proprio laboratorio di cittadinanza attiva, dove l’arte della musica si eleva a linguaggio universale, capace di veicolare valori fondamentali come l’inclusione, il dialogo interculturale e il rispetto della legalità.

La scelta di questo sito archeologico, custode di secoli di storia e di un ricco patrimonio culturale, non è casuale: essa vuole creare un ponte tra il passato glorioso di Elea-Velia e il futuro dei giovani musicisti, invitandoli a riflettere sul ruolo dell’arte nella costruzione di una società più giusta e consapevole.

Quest’anno, l’evento assume una risonanza particolarmente intensa.

Il concerto conclusivo del 16 ottobre sarà infatti dedicato alla situazione in Gaza, un gesto simbolico che mira a trasmettere un messaggio di speranza e solidarietà a tutto il bacino del Mediterraneo, richiamando l’attenzione su una realtà segnata da sofferenza e disumanità.

Il programma di “Music for People” è ricco e variegato.

Oltre alle prove generali e alle masterclass di perfezionamento, si prevedono incontri ravvicinati con figure di spicco del panorama musicale italiano: Giorgieness, Roberto Colella (La Maschera), Marco Ligabue e il pianista Fabrizio Mocata, candidato ai Latin Grammy 2024, che avrà il compito prestigioso di dirigere un brano orchestrale nel concerto finale.

Queste interviste “cantate” offriranno ai giovani musicisti l’opportunità unica di confrontarsi con artisti affermati, apprendendo direttamente dalla loro esperienza e lasciandosi ispirare dalla loro passione.

L’edizione 2025 sarà dedicata alla memoria di Maurizio Spaccazocchi, figura chiave nella Bimed e tra i fondatori di “Music for People” fin dal 2022.

La sua eredità, fatta di impegno costante e profonda sensibilità, continuerà a guidare il progetto, alimentandone l’evoluzione e promuovendo i suoi valori fondanti.

L’evento si configura quindi non solo come una celebrazione della musica, ma anche come un omaggio a chi ha creduto nel potere trasformativo dell’arte e nella sua capacità di costruire ponti tra culture e generazioni.

Un’occasione per ascoltare, imparare e creare, nel luogo dove la storia sussurra melodie silenziose.