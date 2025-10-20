Musica Italiana: Sanremo, Streaming e la Generazione Z

L’evoluzione del panorama musicale contemporaneo si rivela un ecosistema complesso, profondamente plasmato dalla digitalizzazione e dalla crescente influenza delle comunità online.

Dall’iconico palcoscenico di Sanremo alle dinamiche delle fanbase costruite sui social media, la musica italiana sta ridefinendo le proprie regole di gioco, proiettandosi con forza in uno scenario globale in continua trasformazione.

Questo processo di metamorfosi è al centro del Digital Music Forum, un’iniziativa promossa da Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana) e dal Comune di Napoli, in collaborazione con l’Osservatorio Giovani dell’Università Federico II e il progetto Generazione Creattiva.

L’evento, che si terrà presso il Complesso dei Santi Marcellino e Festo, rappresenta un’occasione unica per un confronto multidisciplinare tra istituzioni, artisti emergenti, accademici e professionisti del settore.

Un caso emblematico sarà rappresentato da Andrea Settembre, vincitore di Sanremo Giovani 2025, un artista cresciuto nell’era digitale e abile comunicatore, che condividerà la sua esperienza diretta in dialogo con il sociologo Lello Savonardo, consulente del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli per le politiche culturali giovanili.

Il CEO di Fimi, Enzo Mazza, offrirà una panoramica aggiornata del mercato, illuminando l’impatto radicale del digitale sull’industria musicale.

I dati parlano chiaro: nel 2013, appena 142 album avevano superato le 10.000 copie vendute.

Nel 2024, il numero di album che hanno raggiunto l’equivalente soglia dei 32 milioni di stream è salito a 217, un incremento significativo che testimonia la transizione verso modelli di consumo basati sullo streaming. Un dato cruciale è che il 50% delle royalty generate dagli artisti italiani provengono oggi dall’estero, indicando una crescente apertura verso mercati internazionali e un aumento globale del 23% delle royalty totali rispetto al 2023.

La popolarità internazionale della musica italiana è dimostrata dai nomi che dominano le classifiche di Spotify Wrapped 2024: Maneskin, seguiti da Meduza e Gabry Ponte.

Curiosamente, anche compositori classici come Vivaldi ottengono un ampio consenso, superando in popolarità artisti affermati come Eros Ramazzotti, un ulteriore segnale di come le preferenze musicali si siano diversificate.

Il forum, curato da Ferdinando Tozzi, esperto di diritto d’autore, Lello Savonardo e Enzo Mazza, vedrà la partecipazione di Elena Bressan, Social Media e Influencer Marketing Coordinator Universal Music Italia, che analizzerà l’impatto del post-pandemia sul settore, e Giulia Lizzoli, Head of Music Operations Seu di TikTok, che esplorerà il potere dei contenuti virali nella creazione e consolidamento di fanbase.

La collaborazione con il Giffoni Innovation Hub, rappresentato dal CEO Luca Tesauro, fornirà spunti cruciali sulla musica e la Generazione Z.

Il docente Sergio Brancato approfondirà il fenomeno del fandom come espressione culturale e sociale, mentre Ferdinando Tozzi, consigliere delegato del Sindaco di Napoli, si concentrerà sugli aspetti legali del diritto d’autore nell’era digitale, cruciali per la tutela degli artisti e la gestione dei diritti musicali in un contesto in rapida evoluzione.

L’obiettivo è fornire una visione completa delle sfide e delle opportunità che caratterizzano l’industria musicale italiana nel XXI secolo.