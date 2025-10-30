Napoli 1932: Ricciardi e la febbre del mistero.

Nel cuore pulsante di Napoli, anno 1932, si dipana un dramma intessuto di passioni, segreti e un’inquietante prescienza.

“Febbre per il Commissario Ricciardi”, spettacolo in scena al Teatro IL Pozzo e il Pendolo (sabato 1° novembre alle 21, con replica domenica 2), attinge all’universo letterario di Maurizio De Giovanni, materializzando sulla scena il tormento di un uomo e la malinconia di una città.

Non si tratta semplicemente di un giallo d’epoca, ma di un’immersione profonda nell’animo umano, dove la passione, come un fiume sotterraneo, può erompere in tragedia.

La Napoli di quei giorni, apparentemente idilliaca, con i suoi balconi fioriti e il brusio vivace dei vicoli, cela un’atmosfera densa di desiderio e di tensione.

De Giovanni, con la sua prosa evocativa e poetica, dipinge un affresco vivido e complesso, dove la bellezza esteriore convive con una profonda inquietudine.

La città non è solo uno sfondo, ma un personaggio a sé stante, con le sue contraddizioni, la sua ironia amara e la sua pietà popolare.

E’ una città che sa accogliere e inghiottire, un palcoscenico perfetto per le storie oscure che si annidano dietro ogni sorriso.

Paolo Cresta incarna Ricciardi, non come un eroe infallibile, ma come un uomo fragile e tormentato, gravato da un dono quanto mai straziante: la capacità di udire le ultime parole dei defunti.

La sua interpretazione è un viaggio introspettivo, un’esplorazione della solitudine e della compassione.

Ricciardi non è un investigatore che risolve enigmi, ma un testimone silenzioso della sofferenza umana, un uomo che, attraverso il dolore altrui, è costretto a confrontarsi con i propri demoni.

La sua è una presenza misurata, un’umanità che emerge dalla distanza, un’empatia che si manifesta nel silenzio.

Lo spettacolo amplifica la potenza narrativa di De Giovanni, esaltando il connubio tra il genere giallo e la psicologia dei personaggi.

L’allestimento scenico non mira alla spettacolarità, ma alla creazione di un’atmosfera sospesa, quasi onirica, dove le parole si fondono con la musica, la luce e il silenzio.

Napoli si rivela come un coro antico, una voce che accompagna Ricciardi nel suo cammino oscuro, un eco costante del passato.

“Febbre per il Commissario Ricciardi” è più che un racconto di omicidi e misteri; è un’indagine sulla condizione umana, un’analisi del lato oscuro della passione, un viaggio nella memoria e nella fragilità dei sentimenti.

È la rappresentazione di una febbre che non si estingue, ma si porta dentro, un peso da sopportare, una speranza flebile di poter trovare, un giorno, un barlume di pace nel caos del vivere.

Un’esperienza che invita a riflettere sulla natura effimera della vita e sulla persistenza del dolore.