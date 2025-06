Napoli 2050: Futuro Quotidiano, un progetto per la città del domani.

Nel cuore pulsante di Napoli, l’imponente Real Albergo dei Poveri (RAP) si trasforma in un crocevia di idee, un laboratorio vivente per il futuro della città. “Futuro Quotidiano”, un progetto promosso dal Comune e dalla Città Metropolitana nell’ambito delle celebrazioni per i 2500 anni di Neapolis, emerge come un’iniziativa inedita di inclusione e partecipazione civica, curata da Laura Valente, direttrice artistica di Napoli 2500 e realizzata da KoS – Knowledge of Society. Più che un semplice evento, “Futuro Quotidiano” si configura come un processo dinamico volto a co-creare una visione condivisa della Napoli del 2050.L’ispirazione profonda del progetto affonda le radici nei principi fondanti della Repubblica Italiana e negli impegni assunti dalla comunità internazionale attraverso la Dichiarazione delle Future Generazioni. I tre assi portanti – Radici, Visioni, Impegno – delineano un percorso che mira a riscoprire l’identità napoletana, immaginare un futuro sostenibile e agire concretamente per realizzarlo.L’iniziativa si articola in una serie di attività diversificate, che spaziano da laboratori creativi dedicati a scrittori, fotografi e video-maker, a camminate civiche alla scoperta del territorio, da interviste a figure chiave della società locale a incontri di quartiere finalizzati a favorire il dialogo intergenerazionale. Strumenti innovativi come blog immersivi, narrazioni accessibili tramite QR code dislocati in punti strategici della città, visual mapping e atlanti digitali vengono impiegati per rendere il processo partecipativo il più ampio e accessibile possibile.Un elemento distintivo del progetto è la traduzione performativa dell’Articolo 9 della Costituzione Italiana, reinterpretato in lingua napoletana attraverso la collaborazione dei partecipanti. Questo esercizio, che fonde arte, cultura e impegno civico, culminerà in uno spettacolo pubblico che vedrà protagonisti i laboratori e attori professionisti, un momento di celebrazione e condivisione aperto alla città.Per ampliare la platea di partecipazione, “Futuro Quotidiano” promuove due percorsi paralleli: “Tutor Giovani”, rivolto a persone tra i 18 e i 28 anni, e “Senior”, dedicato a persone over 60. L’obiettivo è creare un ponte generazionale, valorizzando l’esperienza dei più anziani e fornendo ai giovani strumenti per costruire il futuro.”Siamo orgogliosi di offrire ai giovani un’opportunità così preziosa,” afferma Chiara Marciani, assessora alle Politiche Giovanili, sottolineando l’importanza del dialogo intergenerazionale come motore di cambiamento sociale. Teresa Armato, assessora al Turismo e alle Attività Produttive, aggiunge che “Futuro Quotidiano” rappresenta un’occasione unica per trasformare le aspirazioni dei cittadini in un patrimonio collettivo, arricchendo l’amministrazione pubblica.Laura Valente conclude con una visione ambiziosa: celebrare Napoli e il suo futuro significa, per il team di Napoli 2500, un impegno quotidiano, un’azione concreta. Il futuro, non si limita a sfruttare l’occasione, ma fa in modo che i laboratori all’Albergo dei Poveri diventino una leva generativa di cambiamento, un seme di speranza per le generazioni a venire, un modello di partecipazione civica replicabile e adattabile ad altre realtà urbane.