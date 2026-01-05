Napoli 2500: Un’Odissea Animata tra Mito e Storia

Napoli 2500: Un’Odissea Animata nel Cuore di una Città MillenariaNell’ambito delle celebrazioni del venticinquesimo secolo di storia partenopea, il cortometraggio d’animazione “Napoli 2500”, firmato dal rinomato Alessandro Rak, si configura come un omaggio vibrante e suggestivo alla città e alla sua stratificata identità.

L’opera, in programmazione a CasaCinema e destinata a una diffusione internazionale attraverso festival e fiere, è stata presentata sotto l’egida del Comune di Napoli, con il patrocinio del sindaco Gaetano Manfredi e la direzione artistica di Laura Valente, testimoniando un impegno civico volto a valorizzare il patrimonio culturale e artistico locale.

Alessandro Rak, pluripremiato esponente dell’animazione italiana ed europea – arricchito da prestigiosi riconoscimenti quali David di Donatello, European Film Award e Nastro d’Argento – ha concepito “Napoli 2500” come un viaggio evocativo attraverso le epoche, un percorso che intreccia mito, cataclismi naturali, eventi storici e le molteplici sfaccettature del quotidiano napoletano.

La realizzazione del cortometraggio ha beneficiato del sostegno dell’Assessorato al Turismo, a riprova dell’importanza attribuita all’arte come strumento di promozione territoriale.

“Napoli 2500” non è semplicemente una cronaca storica, ma un’esplorazione dell’anima della città, un tentativo di decifrare il suo complesso rapporto con il tempo e con l’ambiente circostante.

Napoli emerge, in questo contesto, come un crogiolo di contrasti, un luogo dove la fragilità convive con una resilienza proverbiale, dove la pietra dialoga con il mare, dove il sacro si fonde con il profano.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha enfatizzato come l’iniziativa si inserisca in un percorso pluriennale volto a celebrare l’eredità culturale di Napoli, un percorso che il cortometraggio di Rak arricchisce e prosegue, offrendo una chiave di lettura contemporanea e universale della memoria collettiva.

L’assessora al Turismo Teresa Armato ha ribadito l’impegno del Comune a sostenere progetti che uniscano qualità artistica, radicamento nel territorio e apertura internazionale, sottolineando il ruolo di “Napoli 2500” nella promozione dell’immagine della città a livello globale.

La direttrice artistica Laura Valente ha messo in luce come cinema, arti visive e musica abbiano rappresentato, nel corso delle celebrazioni, veri e propri motori di rigenerazione urbana e sociale, stimolando la creazione di reti e collaborazioni che lasceranno un’eredità duratura.

Il lavoro di Rak, in questa prospettiva, si configura come un atto di ri-immaginazione di Neapolis, un tentativo di farla rivivere e di proiettarla verso un futuro sempre all’avanguardia.

Il cortometraggio vanta il patrocinio di EstraMoenia, Gesac e Graded.

I produttori Lorenza e Carlo Stella hanno evidenziato come l’animazione si riveli un linguaggio poetico e visionario, ideale per narrare storie epiche e complesse.

Mad, orgogliosa del proprio investimento nel settore dell’animazione a Napoli, ha sottolineato il ruolo cruciale della formazione di giovani talenti, destinati a contribuire attivamente alla crescita culturale e creativa della città.

“Napoli 2500” si pone quindi come un simbolo di un futuro radioso, alimentato dalla passione, dalla creatività e dalla profonda connessione con le proprie radici.