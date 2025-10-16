giovedì 16 Ottobre 2025
Napoli, la nuova capitale italiana dell’audiovisivo.

redazione napoli
Napoli si configura sempre più come un polo attrattivo per l’audiovisivo, un cambiamento di paradigma che trascende la semplice definizione di “turismo” e si radica in una profonda riqualificazione economica e culturale.
La recente inaugurazione del Distretto campano dell’audiovisivo e della Scuola regionale dell’audiovisivo ‘Francesco Rosi’, nell’ex Base Nato di Bagnoli, rappresenta un tassello cruciale di questa evoluzione, un punto di convergenza tra formazione, innovazione tecnologica e creazione di opportunità lavorative specializzate.
L’impatto delle serie televisive prodotte in Campania, come “Il Rione Luzzatti” (spin-off de “L’Amica Geniale”) e “Gomorra”, ha catalizzato un’attenzione globale, trasformando location un tempo marginali in veri e propri luoghi di pellegrinaggio per appassionati e professionisti.
Questo fenomeno non è un mero effetto di moda, ma il risultato di una combinazione di fattori: la capacità di raccontare storie autentiche, la qualità delle produzioni e il talento delle professionalità locali.
L’assessore alla Formazione Professionale, Armida Filippelli, sottolinea come questo sviluppo si inserisca in una visione strategica regionale, orientata a investire in settori ad alto potenziale di crescita.

La creazione del Distretto e della Scuola Rosi non è solo un investimento infrastrutturale, ma un volano per lo sviluppo di competenze avanzate, essenziali nell’era dell’economia della conoscenza.
Si tratta di creare un ecosistema virtuoso in cui la formazione professionale e l’innovazione tecnologica alimentano la creatività e la competitività del settore.
Rosanna Romano, direttore generale per le Politiche Culturali e del Turismo della Regione Campania, evidenzia la necessità di una visione a lungo termine, che non si limiti alla mera erogazione di finanziamenti, ma che miri a costruire un sistema sostenibile e resiliente.
La “casa” del cinema campano, così definita, deve essere in grado di garantire la continuità delle produzioni, la diffusione di buone pratiche e la promozione del talento locale.

L’impegno finanziario della Regione Campania, sottolinea Romano, deve essere accompagnato da un rafforzamento della capacità di rendicontazione e trasparenza, affinché i risultati ottenuti siano misurabili e verificabili.
La collaborazione tra il settore pubblico, le imprese, le associazioni di categoria e gli enti di ricerca è fondamentale per affrontare le sfide future, promuovere la sostenibilità economica e rafforzare l’identità culturale del cinema campano.

Questo implica non solo la creazione di nuovi posti di lavoro, ma anche la valorizzazione del patrimonio immateriale, la promozione della diversità culturale e la creazione di un ambiente favorevole alla sperimentazione e all’innovazione.

