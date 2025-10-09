Napoli: Masterclass Cinema, un Viaggio nell’Arte del Racconto

Napoli Capitale del Racconto: Masterclass Cohousing Cinema, un percorso immersivo tra arte e mestiereDomani, a Napoli, si apre “Masterclass Cohousing Cinema”, un’iniziativa formativa di respiro ampio, promossa dall’amministrazione comunale presso la storica Casa della Cultura di Palazzo Cavalcanti, in via Toledo.

Lungi dall’essere una semplice rassegna, il progetto si configura come un vero e proprio laboratorio di idee e competenze, aperto a studenti, professionisti e semplici appassionati, desiderosi di approfondire le sfaccettature del linguaggio cinematografico e teatrale.

L’ingresso gratuito, soggetto a disponibilità, sottolinea l’impegno della città a democratizzare l’accesso alla cultura e a nutrire il talento emergente.

L’evento inaugura con un appuntamento significativo: alle ore 17, Massimiliano Pacifico presenterà “Il teatro al lavoro”, un documentario che cattura l’essenza di un percorso artistico intenso e complesso.

Il film accompagna Toni Servillo e un gruppo di giovani attori nella genesi di “Elvira”, spettacolo innovativo prodotto dal Piccolo Teatro di Milano, ispirato alle illuminanti lezioni di Louis Jouvet al Conservatorio d’Arte Drammatica di Parigi.

Pacifico ci introduce in un viaggio intimo, che parte dalla tensione creativa della Biennale di Venezia per poi approdare al prestigioso Théâtre de l’Athénée a Parigi, attraversando le città di Napoli e Milano.

Un’occasione unica per comprendere le dinamiche del lavoro di gruppo, le sfide interpretative e l’importanza della ricerca storica e teatrale nel processo creativo.

Il calendario delle masterclass si arricchisce di ulteriori voci autorevoli.

Giovedì 30 ottobre, Arturo Cirillo, attore e regista di spessore, terrà un incontro – realizzato in collaborazione con il Teatro di Napoli-Teatro Nazionale – intitolato “Il mio teatro – Tra attori, regia e non regia per una narrazione di sé”.

Cirillo condividerà la sua esperienza, offrendo spunti preziosi sulla relazione tra attore e regista, sull’importanza della regia d’attore e sulla costruzione di un percorso artistico personale.

Il 7 novembre, Adele Gallo, esperta di casting con un curriculum costellato di successi in serie televisive e film di rilievo come “Mina Settembre” e “Il Commissario Ricciardi”, offrirà una prospettiva privilegiata sul mondo del casting, svelando le dinamiche di selezione degli interpreti e l’impatto del casting sulla qualità di un’opera.

Luciano Stella, produttore acclamato, vincitore del David di Donatello per il toccante film d’animazione “Gatta Cenerentola”, interverrà il 10 novembre, discutendo le complessità della produzione cinematografica, dalla fase di sviluppo alla distribuzione, e offrendo consigli pratici per chi aspira a lavorare nell’industria audiovisiva.

Infine, martedì 11 novembre, Alessandro Rak, regista e fumettista dalla sensibilità unica, approfondirà il mondo dell’animazione, esplorando le tecniche narrative e stilistiche che contraddistinguono questo genere creativo.

“Masterclass Cohousing Cinema” si propone quindi come un ecosistema culturale dinamico, un punto di incontro tra generazioni di artisti e un’opportunità imperdibile per chiunque voglia esplorare il potere del racconto in tutte le sue forme.